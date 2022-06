No aniversário de 60 anos de Gautam Adani, a Família Adani compromete-se a doar 600 bilhões de rupias à caridade

Para aproveitar o potencial da vantagem demográfica da Índia, há uma crescente necessidade de focar nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento de habilidades. As deficiências em cada uma dessas áreas são entraves para uma "Índia autossuficiente". A Adani Foundation adquiriu uma ampla experiência no trabalho com comunidades focadas em esforços de desenvolvimento integrado em todas essas áreas. O enfrentamento desses desafios pode melhorar significativamente a competência e a competitividade da força de trabalho do futuro.

"Além de ser o 100º aniversário do meu pai inspirador, este ano também é o ano do meu 60º aniversário e, portanto, a família decidiu fazer uma contribuição de 600 bilhões de rupias para atividades beneficentes relacionadas à saúde, educação e desenvolvimento de habilidades, especialmente nas áreas rurais de nossa nação", disse Gautam Adani, presidente do Adani Group. "Em um nível muito fundamental, os programas relacionados a essas três áreas devem ser vistos de forma holística e juntos formam os mecanismos para construir uma Índia igualitária e preparada para o futuro. Nossa experiência no planejamento e implementação de projetos de grande porte e os conhecimentos adquiridos com o trabalho da Adani Foundation nos ajudarão a acelerar esses programas de uma forma única. Esta contribuição da Família Adani tem como objetivo aproveitar algumas das mentes mais brilhantes que têm a paixão em fazer a diferença na jornada da Adani Foundation e fazer mais para cumprir nossa filosofia de 'Crescimento com bondade'."

Nesta ocasião, Azim Premji, presidente da Azim Premji Foundation e presidente fundador da Wipro Limited, amplamente considerado um dos maiores filantropos de nosso tempo, disse: "O compromisso de Gautam Adani e sua família com a filantropia deve ser um exemplo para que todos nós procuremos viver o princípio de confiança na prosperidade de Mahatma Gandhi no auge de nosso sucesso nos negócios e não precisemos esperar pelo pôr-do-sol." Ele ainda acrescentou: "Os desafios e possibilidades de nosso país exigem que trabalhemos todos como um só, rompendo com todas as divisões de riqueza, região, religião, casta, entre outras. Desejo a Gautam Adani e sua Fundação os melhores resultados neste importante empreendimento nacional."

Ao longo dos anos, a Adani Foundation tem respondido às necessidades em transformação da sociedade, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) - sejam eles meios de vida sustentáveis, saúde e nutrição e educação para todos ou para abordar as questões ambientais - com um foco intensificado no empoderamento das mulheres e trabalhando com várias partes interessadas nas classes populares. Atualmente, ela atende 3,7 milhões de pessoas em 2.409 vilarejos em 16 estados da Índia.

Imagem: https://mma.prnewswire.com/media/1846397/Vidhya_Mandir_Students.jpg

Imagem: https://mma.prnewswire.com/media/1846398/Adani_Vidhya_Mandir_Students.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1716106/Adani_Group_Logo.jpg

FONTE Adani Enterprise Limited

