No BV, o Open Finance ajuda no crédito para os clientes

Até o momento, 35% dos clientes que compartilharam dados com o banco tiveram aumento nos limites de crédito

SÃO PAULO, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em sintonia com seu propósito de tornar a vida financeira mais leve e tranquila, o BV, um dos maiores bancos do país, apresenta soluções de crédito para seus clientes envolvendo o Open Finance, compartilhamento de dados bancários entre diferentes instituições que tem como benefício para o cliente a personalização de ofertas e produtos.

"O Open Finance é uma grande tendência para o mercado financeiro e o futuro das instituições está diretamente ligado à capacidade de adaptação diante destas mudanças. Vemos com muito otimismo os avanços do tema no país, além de estarmos atentos às diversas possibilidades abertas para os nossos clientes", afirma Fabrício Violin, gerente executivo de Open Finance e Inovação do BV.

Desde julho, o BV começou a usar dados compartilhados pelos clientes no Open Finance, como declaração de renda, transações de conta corrente e de cartão de crédito, nas variáveis que compõem as análises de concessão de crédito do banco, como o Renda BV (variável que unifica diversas fontes de informação sobre rendimentos do cliente).

Desde então, 35% dos clientes que compartilharam dados com o BV obtiveram aumento no valor do limite do cartão ou em limites pré-aprovados. O cruzamento das informações também permite a gestão de crédito personalizada por cliente para outros produtos como o crédito com veículo em garantia (CVG) e financiamento de veículos leves usados.

Para o CVG, modalidade de crédito com uma taxa média anual cerca de cinco vezes menor que a de crédito pessoal, o BV também está incentivando o Open Finance por meio de uma campanha piloto: clientes selecionados que contratarem o serviço e que autorizarem o compartilhamento de dados terão um desconto na taxa de contratação.

"O Open Finance permitiu conhecer melhor o cliente do BV. Ao utilizar estas informações, conseguimos ajustar de forma mais assertiva as ofertas de crédito, proporcionando aquele fôlego extra na construção de uma vida financeira mais tranquila. A ideia agora é incentivar cada vez mais clientes a dialogarem com o banco, para que este benefício possa ter um alcance ainda maior", comenta Bruno Prado, gerente executivo de Crédito do BV.

Para ajudar os clientes com outras dicas de organização financeira e gerenciamento de crédito para evitar o superendividamento, o BV compartilha conteúdos sobre diversas áreas por meio do blog BV Inspira, que pode ser acessado através do site do banco.

Sobre o Open Finance

De acordo com o Banco Central (Bacen), o Open Finance é "a possibilidade de clientes de produtos e serviços financeiros permitirem o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições autorizadas e a movimentação de suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco, de forma segura, ágil e conveniente".

O processo de compartilhamento de dados só é possível com a permissão do cliente e é feito em um ambiente seguro. Por meio do cruzamento de dados entre as instituições, o cliente pode usar suas informações financeiras que possui em um banco para acessar opções de contas, cartão e linhas de crédito mais adequadas ao seu perfil.

O compartilhamento de dados pode ser interrompido a qualquer momento pelo usuário.

Sobre o banco BV

O banco BV é uma das maiores instituições financeiras do país em ativos e atua nos segmentos de Varejo e Corporate & Investment Banking. Em sua estratégia de negócios, reúne a solidez dos bancos tradicionais com o mindset dos digitais. O banco é um dos líderes no financiamento de placas solares, especialista no financiamento de veículos usados leves e a primeira instituição a neutralizar a emissão de poluentes dos automóveis que financia. Conhecida pelas parcerias com startups, a instituição apresenta soluções inovadoras para o mercado. O banco BV definiu seus compromissos com os pilares ambientais, sociais e de governança no documento público "Compromissos para um futuro mais leve 2030".

