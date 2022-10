No Dia Mundial da Osteoporose, dê cinco passos para melhorar a saúde dos ossos

NYON, Suíça, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, no Dia Mundial da Osteoporose, a Fundação Internacional de Osteoporose (IOF) convoca pessoas de todas as idades a serem proativas na adoção de medidas para uma melhor saúde dos ossos e prevenção da osteoporose.

A osteoporose é uma doença óssea que afeta cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo e é uma grande causa de dor, incapacidade e perda da independência em adultos com idade mais avançada. No mundo todo, uma em cada três mulheres e um em cada cinco homens com mais de 50 anos terão uma fratura osteoporótica.

A maioria das pessoas que têm osteoporose não sabem que seus ossos estão ficando progressivamente mais fracos, até que tenham um primeiro osso quebrado após um pequeno escorregão ou queda da própria altura, ou às vezes até mesmo por se curvarem para amarrar um cadarço.

"Uma fratura espinhal ou um quadril quebrado podem transformar a vida de uma pessoa. É por isso que a prevenção precoce da osteoporose é tão importante. Embora grande parte de nossa densidade óssea seja determinada por fatores genéticos, existem medidas que podemos adotar para fortalecer nossos ossos e reduzir o risco de desenvolver osteoporose e ter uma fratura no futuro", disse o Dr. Philippe Halbout, CEO da IOF.

A IOF recomenda uma abordagem de cinco passos para melhorar a saúde dos ossos e para prevenir a osteoporose.

Garantir uma dieta nutritiva e equilibrada que inclua cálcio, proteínas e outras vitaminas e nutrientes importantes, como vitamina D, que é produzida no corpo principalmente quando a pele é exposta à luz solar e que está presente em um número limitado de alimentos.

Estar em movimiento! A atividade física é absolutamente vital para a saúde dos ossos. Isso fica claro quando observa-se que adultos acamados podem perder tanto osso em uma semana quanto perderiam em um ano, se não estivessem nessa situação. Exercícios com peso e que ajudam a fortalecer os músculos são ideais. Pode ser qualquer coisa que envolva corrida e treinamento com peso a exercícios de baixo impacto como caminhada ou uso de faixas elásticas de resistência. Praticar exercícios que melhoram o equilíbrio pode ajudar a reduzir o risco de quedas. Em geral, recomenda-se no mínimo 30 a 40 minutos de atividade física, duas a três vezes por semana. Qualquer pessoa que tenha osteoporose deve seguir um programa de exercícios direcionado, uma vez que esse é um componente fundamental do tratamento, juntamente com qualquer medicamento prescrito.

Eliminar hábitos prejudiciais para os ossos como tabagismo e o consumo excessivo de álcool.

Manter um peso corporal saudável. Estar abaixo do peso (geralmente um IMC abaixo de 19 kg/m2) é um fator de risco. Uma preocupação especial são os jovens com distúrbios alimentares, bem como adultos mais velhos com apetite reduzido.

Por fim, a conscientização precoce sobre quaisquer fatores de risco pessoais é fundamental. Um osso quebrado após os 50 anos, perda de altura de mais de 4 cm/1½ polegada e histórico parental de fratura de quadril são apenas alguns dos principais fatores de risco que indicam a necessidade de avaliação. Um exame de densitometria óssea pode ser aconselhado como um próximo passo para ajudar a determinar se você tem osteoporose e se é necessário fazer algum tratamento.

O IOF Osteoporosis Risk Check , um simple questionário on-line, alerta para potenciais fatores de risco.

Cyrus Cooper, presidente da IOF, acrescentou:

"Uma vez que as fraturas osteoporóticas podem ter consequências devastadoras e comprometedoras, incentivamos pessoas de todas as idades a priorizar a prevenção da osteoporose. Discuta sobre a saúde dos ossos com seu médico e não hesite em pedir uma avaliação e tratamento se você fizer parte do grupo de risco. Lembre-se, ossos fortes ajudarão você a se manter móvel e independente à medida que você envelhecer."

O Dia Mundial da Osteoporose, em 20 de outubro, pede uma ação global para o combate à osteoporose e a fraturas relacionadas. www.worldosteoporosisday.org

A Fundação Internacional de Osteoporose é a maior ONG do mundo dedicada à prevenção da osteoporose e de fraturas. www.osteoporosis.foundation

