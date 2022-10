No Dia Mundial da Saúde Mental, NCCN anuncia ferramenta atualizada e gratuita de detecção de sofrimento, disponível em mais de 70 idiomas

A ferramenta inclui uma escala simples para indicar a quantidade de sofrimento que um paciente está vivenciando. Também apresenta uma lista de verificação simples e objetiva de preocupações relativas a diferentes domínios, como:

Físico;

Emocional;

Prático;

Social;

e Espiritual ou Religioso.

Além da NCCN Distress Thermometer and Problem List, que conta com uma única página, existem NCCN Guidelines® completas para o Distress Management (controle do sofrimento), que contêm recomendações de consenso de especialistas baseadas em evidências destinadas a prestadores de serviços de saúde. Também existem NCCN Guidelines for Patients®: Distress During Cancer Care com as mesmas informações, em um formato acessível para capacitar pacientes e cuidadores a participar da tomada de decisões compartilhada.

As traduções atualizadas do NCCN Distress Thermometer fazem parte dos esforços contínuos da NCCN para tornar as NCCN Guidelines e os recursos clínicos associados mais acessíveis para palestrantes que não sejam de língua inglesa. Ele já está disponível nos seguintes idiomas, além da versão original em inglês:

Africânder Hindi Português * Albanês Hmong Punjabi Amárico Húngaro Romeno Árabe Islandês Russo Armênio Igbo Sérvio Bengali/Bangla Indonésio Eslovaco Búlgaro Italiano Esloveno Birmanês Japonês Somali Catalão Javanês Espanhol * Chinês * Khmer Suaíli Croata Coreano Sueco Tcheco Curdo Tagalo Dinamarquês Letão Tâmil Holandês Lituano Telugu Estoniano Macedônio Tailandês Finlandês Malaio Turco Francês * Malaiala Ucraniano Galego Marathi Urdu Georgiano Nepali Vietnamita Alemão Norueguês Yoruba Grego Oromo Zulu Hausa Persa

Hebraico Polonês



* Indica que o Distress Thermometer foi publicado em várias versões do idioma.

"No Dia Mundial da Saúde Mental e todos os dias, queremos defender o fato de que o tratamento do sofrimento emocional é uma parte fundamental do atendimento ao paciente", afirmou Robert W. Carlson, MD, CEO da NCCN. "Esperamos que nosso trabalho ajude a reduzir qualquer estigma ou carga, viabilizando estas importantes discussões sobre o bem-estar emocional."

Pesquisadores independentes publicaram recentemente um estudo na Psycho-Oncology que examina 39 artigos revisados por pares que validam o uso do NCCN Distress Thermometer em 25 países, afirmando: "Esta ferramenta provou-se ser um meio eficaz de dar suporte ao início da conversa."

O NCCN Distress Thermometer traduzido pode ser encontrado em NCCN.org/distress-thermometer-translations.

Acesse NCCN.org/global para saber mais sobre recursos gratuitos de tratamento do câncer para diferentes regiões e idiomas e participe da conversa on-line com a hashtag #NCCNGlobal.

