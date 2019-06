No hablar de salud mental esta matando a los hombres

CALI, Colombia, 21 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tu salud mental es inseparable de tu salud física. No es un concepto revolucionario, pero lo sorprendente es la estigmatización que aún rodea a los hombres que se atreven a hablar sobre sus luchas mentales.

Las personas que hablan sobre cualquier tipo de problemas mentales pueden ser descartados como débiles, como inferiores, como defectuosos. Los hombres quebrantados son más propensos a ser excluidos por su honestidad, en lugar de recompensados por su valentía. En lugar de ofrecer compasión a un prójimo, nos burlamos, menospreciamos y hacemos la vista gorda.

Lo que es real es el hecho de que el 9 por ciento de los hombres experimentan depresión diariamente. Eso es más de 6 millones de hombres.

Más de 3 millones de hombres luchan con ansiedad diariamente. De los 3.5 millones de personas diagnosticadas como esquizofrénicas a la edad de 30 años, más del 90 por ciento son hombres. Se estima que 10 millones de hombres en los Estados Unidos sufrirán de un trastorno alimentario durante su vida. Nos alejamos de los amigos y, en cambio, ahogamos las penas en sustancias adormecedoras. Uno de cada cinco hombres desarrollará una dependencia del alcohol durante su vida.

El suicidio masculino está aumentando a un ritmo tan alarmante que ha sido clasificado como una "epidemia silenciosa". Es la séptima causa principal de muerte entre los hombres. Esa es una estadística asombrosa. Profundiza en los números y el suicidio es la segunda causa más común de muerte en todos los grupos de edad para hombres de 10 a 39 años. En ocasiones es una actitud machista, que reprime tus sentimientos o los ignora y es francamente peligrosa.

Está bien no tener tu vida en orden. Está bien sentirse deprimido. Está bien sentirse abrumado. Está bien estar triste. Está bien estar ansioso. Está bien tener miedo. Está bien no tener todo resuelto, sentir una oleada de incertidumbre que se estrella contra ti y no saber qué camino sigue, o cuándo llegará tu próximo trago de aire. Estos son sentimientos perfectamente normales que cada hombre experimenta. Y está bien hablar de ello.

Lo que no está bien es sufrir en silencio.

Unos pocos hombres valientes han liderado la carga, exponiendo sus dificultades al resto de nosotros. El cantante Zayn Malik discutió abiertamente su lucha contra la ansiedad y su batalla contra un trastorno alimentario. Kevin Love, de los Cleveland Cavaliers, escribió un artículo de opinión titulado "Todo el mundo está pasando por algo", relatando sus ataques de pánico.

Cuando Dwayne "The Rock" Johnson reveló recientemente su batalla contra la depresión después de que su madre intentara suicidarse cuando era un adolescente, sus palabras nos impactaron:

"[Me] tomó mucho tiempo darme cuenta, pero la clave es no tener miedo de abrirse. Especialmente nosotros, los hombres, tenemos una tendencia a mantenerlo dentro. No estás solo ".

No lo estás. En muchos sitios de la web encontrarás una serie de fantásticas piezas y características que ayudan a iluminar todos los aspectos de la salud mental de los hombres, y que te servirán para abrirte y entender por lo que estás pasando.

Existen sitios que examinan el vínculo entre la salud intestinal y la salud mental. Sitios que hablan sobre la dismorfia corporal, y sobre cómo tratar esa parte de tu cuerpo que simplemente odias y desearías poder cambiar.

Verás la horrible tendencia de agencias policiales que castigan a los policías por pedir ayuda mental, y cómo buenos oficiales tienen que buscar a escondidas consejería fuera de su seguro, pagar la terapia y los medicamentos de su bolsillo, para evitar que se retiren su placa y su arma. Y encontrarás por qué y cómo los elementos fisiológicos y ambientales pueden contribuir a que los hombres sean tan violentos y destructivos.

Nuestras voces pueden combatir el estigma de que los hombres reales no hablan de sus problemas. Al hacerlo, podemos iniciar una conversación positiva para reemplazar el prolongado y perjudicial silencio.

Lina Zapata

Sobre la Dra. Lina Zapata

Lina Zapata es una médica egresada de la Universidad Ces y especialista en psiquiatría de la Universidad Del Valle, en Colombia.

Realizó una rotación en autismo y trastornos del comportamiento en el Hospital Sainte Anne en Paris, Francia. Después profundizó sus estudios en Terapia Cognitivo-Comportamental y Terapia con Realidad Virtual en Francia. Actualmente trabaja en Cali, Colombia, como psiquiatra en la clínica de neuropsiquiatría del Hospital Psiquiátrico Universitario Del Valle y como psicoterapeuta en su consultorio particular, donde aplica la terapia con realidad virtual.

Es docente de psiquiatría en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Santiago de Cali. Le apasiona la innovación y el aprendizaje permanente, en especial las nuevas terapias y tratamientos que puedan a ayudar a los demás.

