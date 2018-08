No on Prop 6: Modesto Bee editorializa en contra de la Propuesta 6 - el ataque contra la seguridad en puentes y carreteras

SACRAMENTO, California, 6 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, The Modesto Bee editorializó en contra de la Propuesta 6, el ataque peligroso contra la seguridad en puentes y carreteras que perjudica los importantes proyectos de transporte en todo el estado de California.

A continuación, se ofrecen extractos del editorial.

"Para las personas que viven en el norte de San Joaquin Valley, el impuesto a la gasolina implica muchos más beneficios que daños. Por eso esperamos que la Propuesta 6 fracase".

"Para nosotros, mejores carreteras y conexiones ferroviarias a la Bay Area (y Sacramento vía Amtrak) son críticas. Pero hay sueños parecidos a lo largo y ancho del estado, por lo que organizaciones como la Cámara de Comercio de California, el Sierra Club, 29 grupos sindicales, la Asociación de la Industria de la Construcción, la Liga de Mujeres Votantes, y la Asociación de Patrulleros de Autopistas de California y decenas más instan a votar 'no'".

"Es tentador votar para ahorrar unos cuantos centavos en las gasolineras y repudiar a los políticos que favorecen impuestos. Pero 6,500 proyectos de puentes, carreteras y tránsito están a la expectativa de financiamiento de los impuestos a la gasolina. Si la Propuesta 6 se aprueba, estos proyectos quedarán en suspenso, tal vez permanentemente".

"¿Qué significa esto? Cerca de $365 millones en el Condado de San Joaquin y $275 millones en Stanislaus. La ciudad de Modesto dejaría a un lado repavimentar 93 millas de caminos, y el Condado de Tuolumne perdería 51 millas. Veinte puentes en la carretera Interestatal 5 entre los condados de Merced y Stanislaus no serán reparados, y muchos más".

"Tenga en cuenta todas esas carreteras malas, el aire malo, las respuestas de emergencia tardías y la desaparición de los trenes de cercanía cuando llega el 6 de noviembre y vote 'no 'a la Propuesta 6".

Acerca de No on Prop 6 – the Attack on Bridge and Road Safety (Vote No a la Propuesta 6 – el ataque contra la seguridad en puentes y carreteras):



Bomberos Profesionales de California, la Asociación de Patrulleros de Autopistas de California, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, empresas, gobiernos locales, trabajadores, ambientalistas y socorristas instan a votar NO a la Propuesta 6 porque detendrá proyectos cruciales para el transporte y perjudicará la seguridad de nuestros puentes y caminos.

La Propuesta 6 elimina más de $5 mil millones anualmente en fondos existentes para el transporte y termina el financiamiento de más de 6,500 proyectos de seguridad de puentes y carreteras, transporte y mejoras al tránsito público actualmente en curso a lo largo y ancho de California.

La Propuesta 6 es rechazada por una amplia coalición de más de 250 organizaciones de seguridad pública, ingenieros, agencias locales de transporte, ciudades, condados, grupos ambientalistas, empresas y organizaciones laborales en California.

