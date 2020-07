No Tires la Caja a la Basura: Domino's® y WestRock Se Unen Para Motivar a los Clientes a Reciclar sus Cajas de Pizza

Contrario a la creencia popular, las cajas de pizza son reciclables, aunque tengan algo de grasa. Para reducir la confusión y motivar a los habitantes de Estados Unidos a reciclar sus cajas de pizza, WestRock realizó un estudio de investigación que evaluó el impacto de las cantidades típicas de grasa y queso residual. El estudio fue analizado por compañías miembros de American Forest & Paper Association (Asociación Americana de Bosques y Papel). Se concluyó que la presencia de cantidades típicas de grasa y queso residual no afecta la calidad del producto de cartón corrugado terminado que contiene los niveles esperados de fibras recuperadas.

"Debido a que casi todo lo que sale de una tienda de Domino's está en una caja de cartón corrugado, sabemos que tenemos la oportunidad de hacer una diferencia cuando se trata de empacar y reciclar", comentó Tim McIntyre, vicepresidente ejecutivo de comunicaciones de Domino's. "Nuestra meta es que nuestros clientes se deshagan de las ideas erróneas que tengan sobre el reciclaje de las cajas de pizzas, lean la información verdadera y pongan su caja vacía en el contenedor de reciclaje, o que llamen a su ciudad y pidan que se agreguen las cajas de pizza a los materiales que colectan".

Se estima que un total del 73% de la población de Estados Unidos cuenta con programas de reciclaje disponibles para las cajas de pizza, según un estudio realizado por Resource Recycling Systems (Sistemas de Reciclaje de Recursos) encargado por WestRock en el otoño de 2019. Mientras que el 27% de la población recibe servicios de aceptación explicita de las cajas de pizza, el 46% de la población tiene acceso a programas que implican, pero no dicen específicamente, que aceptan las cajas de pizza. Los demás son poco claros o dicen que no pueden aceptar las cajas de pizza.

Domino's y WestRock son miembros de The Recycling Partnership, una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la accesibilidad y la calidad del reciclaje. Domino's, WestRock y un segundo proveedor de cajas se unieron para financiar el desarrollo de materiales de The Recycling Partnership para que las ciudades actualicen sus programas de reciclaje para incluir las cajas de pizza. Los clientes pueden encontrar un enlace al manual de The Recycling Partnership en recycling.dominos.com, el cual pueden enviar a sus programas locales de reciclaje para motivarlos a aceptar las cajas de pizza en su sistema.

A principios de 2020 y junto con WestRock, Domino's aumentó el contenido reciclado en sus cajas de pizza, del 40% a 72%. Domino's reconoce la importancia tanto de reciclar y usar contenido reciclado como la importancia de plantar árboles. Domino's se ha unido a One Tree Planted para plantar 50,000 arboles en todo Norteamérica. Los clientes están invitados a votar en las redes sociales por las regiones en donde se plantarán los árboles.

Fundada en 1960, Domino's Pizza es la empresa de pizza más grande del mundo basada en ventas minoristas globales, con un negocio significativo de pizza tanto en entrega como para llevar. Se encuentra entre las principales marcas públicas de restaurantes del mundo, como una empresa global que cuenta con más de 17,100 tiendas en más de 90 mercados. Domino's tuvo ventas minoristas globales de más de $14.3 mil millones en 2019, con más de $7.0 mil millones en los Estados Unidos y cerca de $7.3 mil millones internacionalmente. En el segundo trimestre de 2020, Domino's tuvo ventas minoristas globales de más de $3.4 mil millones, con más de $1.9 mil millones en Estados Unidos y más de $1.5 mil millones internacionalmente. Su sistema está conformado por propietarios independientes de franquicia, quienes representan más del 98% de las tiendas de Domino's hasta el fin del primer trimestre de 2020. El énfasis en la innovación tecnológica contribuyó a que Domino's realizará más de la mitad de sus ventas globales minoristas en 2019 digitalmente, principalmente online y a través de aplicaciones. En Estados Unidos, Domino's genera más del 65% de ventas digitalmente y ha desarrollado varias plataformas innovadoras para pedidos, incluyendo las desarrolladas para Google Home, Facebook Messenger, Apple Watch, Amazon Echo y Twitter, así como Domino's Hotspots ®, una plataforma de pedidos ofreciendo más de 200,000 lugares de entrega únicos, no tradicionales. En junio de 2019, a través de una asociación con Nuro, Domino's promovió su exploración y prueba de entrega autónoma de pizza. A finales de 2019, Domino's abrió el Domino's Innovation Garage adyacente a su sede en Ann Arbor, Michigan, para impulsar la tecnología continua y la innovación operativa, al tiempo que lanzaba su tecnología GPS, lo que permite a los clientes seguir el progreso del conductor de entrega de la tienda a la puerta. A mediados de 2020, Domino's lanzó una nueva manera de pedir órdenes para llevar sin contacto en todo el país a través de Domino's Carside Delivery™, la cual pueden elegir los clientes al hacer un pedido online prepagado.

WestRock (NYSE: WRK) se une a nuestros clientes para proporcionar soluciones de excelencia en papel y empaque que los ayude a sobresalir en el mercado. Los miembros del equipo de WestRock apoyan a los clientes alrededor del mundo desde ubicaciones que abarcan Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia y Australia. Obtén más información en www.westrock.com.

The Recycling Partnership es una organización nacional sin fines de lucro que destina los fondos otorgados por socios corporativos a transformar el reciclaje para el bien de los estados, ciudades y comunidades de todo el país. Es la única organización en el país que se dedica a la cadena de suministro de reciclaje completo de las corporaciones que fabrican productos y empaques para los gobiernos locales encargados de reciclar a los mercados finales de la industria, transportistas, centros de recolección de materiales y convertidores. Desde 2014, la organización sin fines de lucro agente de cambio desvió 230 millón libras de nuevos reciclables de los vertederos, ahorró 465 millones de galones de agua, evitó más de 250,000 toneladas métricas de gases de efecto invernadero, y redujo significativamente las tasas de contaminación específicas. Para más información, visita www.recyclingpartnership.org

One Tree Planted es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro que tiene la misión de simplificar la tarea de ayudar al medio ambiente plantando árboles. Sus proyectos abarcan todo el mundo y se realizan en colaboración con las comunidades locales y expertos para crear un impacto en la naturaleza, las personas y la vida silvestre. La reforestación ayuda a reconstruir los bosques después de incendios e inundaciones, proporciona empleos dirigidos al impacto social y restaura la biodiversidad. Muchos proyectos tienen objetivos superpuestos, creando una combinación de beneficios que contribuyen a las Metas de Desarrollo Sostenible de la ONU. Conoce más en onetreeplanted.org.

