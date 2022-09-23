No44 ile Denimi Yeniden Düşünme: Kullanılmış kotlarınıza ikinci bir hayat verin

BÜKREŞ, Romanya, 23 Eylül 2022 /PRNewswire/ -- No44 sürdürülebilirlik ve döngüsellik çabalarına olan bağlılıklarına dair bir sonraki adımını duyurdu. Bu, yeniden kullanılan ve geri dönüştürülmüş denim arasındaki sinerjiye dayanan yeni bir girişim

Marka, mevcut ürünler için daha fazla değer yaratarak ve pamuk sürdürülebilirliğine dair "gerekli adımların atılması" konusunda üzerine düşeni yaparak tüketicilerle yeni bir şekilde bağ kurmayı hedefliyor. Bu projenin özünde insanların sevdikleri kotlarına ikinci bir hayat vermeye olan bağlılığı yatıyor.

Rethinking Denim by No44: Give your pre-loved jeans a second life

R-TWO™ programlarını kullanarak ISKO™ denim ile işbirliği içinde eski giysiler, tüketici sonrası ve sanayi sonrası atık karışımından oluşturulan yeni kotlara dönüştürülecek.

No44'ün girişimi basit. Herkes projenin bir parçası olabilir ve kullanılmış kotlarını (herhangi bir marka, stil, kesim veya renkte) göndererek katılabilir. Şirket, yepyeni bir No44 kotta %20 indirim ve gelecekte yapılacak bir harcamada kullanılabilecek, sadakat programı aracılığıyla ödül puanları sunuyor.

No44'ün yeni projesi, moda markalarının ürünlerini çöp sahalarından uzak tutmak için neler yapabileceğine dair harika bir örnektir. Proje, eski kotları yeni malzemelere dönüştürerek kullanılmış ürünler için yeni bir değer ve ikincil bir pazar yaratıyor, böylece onlara ikinci bir hayat veriyor. Denimi Yeniden Düşünme hem tüketici öncesi hem de sonrası her türlü atıktan kaçınır.

No44, merkezinde sürdürülebilir bir yaklaşım bulunan, Romanya pazarındaki tek kot markası değilse de sayılı markalardan birisidir. Tüm ürünleri dikkatle hazırlanmıştır ve izlenebilirdir. En iyi kaliteyi sağlamak amacıyla geri dönüştürülmüş kumaşlar ve sürdürülebilir üretim süreçlerini kullanmaya önem verirler. Müşterilere bir sezondan daha fazla dayanacak çekici ürünler sunmaya çabalarlar.

No44 Pazarlama Müdürü Claudiu Ciubotaru şunları ifade etti: "No44 kotu yıllar boyunca kullanmanızı sağlıyoruz. Kot pantolonlarımız sıkça giyilmek için tasarlanır. No44 yolculuğumuza ilk başladığımızda, bir giysinin ömrünü uzatmak, sürdürülebilirlik yolunda attığımız ilk adımdı. Sürdürülebilirlik gelecektir ve kendimizi liderliğe ve anlamlı bir değişime adamaya hazırız."

Bu benzersiz proje No44'ün döngüselliğe geçişinde önemli bir kilometre taşını ifade ediyor. Bir yandan ürettikleri kotların etkilerini azaltırken diğer yandan hiç değişmeyen meşhur tasarımlarını sunmaya devam ediyorlar.

www.no44store.com/rethinking-denim adresini ziyaret ederek nasıl katılabileceğinizi öğrenin.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1901845/No44_1.jpg

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