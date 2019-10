Nobelpreisträger Louis Ignarro wird Mitglied des Wissenschaftsausschusses der „Fondazione Internazionale Menarini"

Der in Brooklyn (New York) geborene Sohn italienischer Immigranten entdeckte seine Faszination für Chemie im Alter von 8 Jahren, als er mit einem Spiel seine ersten Experimente durchführte. Diese Leidenschaft hat bis heute nicht nachgelassen. Nach einer glänzenden Karriere an der Columbia University in New York und vielen Forschungsjahren an anderen angesehenen Universitäten der USA trat er der University of California, Los Angeles, (UCLA) bei. In den Jahren wurde ihm der Nobelpreis für Medizin und Physiologie verliehen „für seinen Beitrag zu den Erkenntnissen über die Aufgaben des Stickstoffmonoxid-Moleküls im Herz-Kreislauf-System". Seinen Untersuchungen verdanken wir die Entwicklung von häufig eingesetzten Arzneimitteln zur Behandlung von erektiler Dysfunktion und Bluthochdruck. Ignarro ist der Gründer der Nitric Oxide Society (Gesellschaft für Stickoxid) und gegenwärtig Professor der Pharmakologie in der Abteilung für molekulare medizinische Pharmakologie an der medizinischen Fakultät von UCLA.