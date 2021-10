Nobu baut Präsenz in Saudi-Arabien aus

Dieses Bauprojekt mit gemischter Nutzung wird von der Al Khobar Sands Realestate Co. Ltd., einem Unternehmen im Besitz der Retal Urban Development Company, einer Tochtergesellschaft der Al Fozan Group, und von Assayel Arabia, einer Tochtergesellschaft der Ali Zaid Al Quraishi and Brothers Company (AZAQ) getragen. Sowohl die Al Fozan Group als auch AZAQ sind in ganz Saudi-Arabien in einer Vielzahl von Branchen vertreten und engagieren sich für soziale Projekte. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Vision 2030 von Saudi-Arabien , einem transformativen Plan für wirtschaftliche und soziale Reformen, der Saudi-Arabien für die Welt öffnet.

Nobu Hotel, Restaurant and Residences Al Khobar wird im Hafengebiet der Stadt mit Blick auf den Arabischen Golf liegen. Der Luxuskomplex wird 120 sorgfältig gestaltete Gästezimmer und Suiten, ein Nobu-Restaurant auf der Lobby-Ebene, Swimmingpools, ein Wellness-Center sowie Tagungs- und Veranstaltungsräume bieten.

Die Nobu Al Khobar Residences werden eine vollständig integrierte und sehr individuelle Erfahrung ermöglichen. Das Ambiente von Nobu wird mit lokaler Ästhetik kombiniert und ein wahrlich einzigartiger Lebensstil mit Concierge-Services, „in-residence" Mahlzeiten der Nobu-Restaurants und bevorzugtem Zugang zu Nobu-Veranstaltungen wird geboten.

Yousef Al Quraishi, Chief Executive Officer AZAQ und Vice Chairman Al Khobar Sands Realestate Co. Ltd: „Wir freuen uns über unsere spannende Partnerschaft mit Nobu, die die Vision hat, das Beste, das Hotels, Residenzen und Restaurants zu bieten haben, nach Al Khobar zu bringen. Dies zieht Menschen, internationale Entwicklung und Interesse für das Königreich Saudi-Arabien an und bringt unserer Wirtschaft Wachstum und verbessert die Lebensqualität der Allgemeinheit im Einklang mit der Saudi Vision 2030. Wir sind fest überzeugt, dass das Produkt der Marke Nabu sich zu einem „Place to be" entwickelt.

Eng. Abdullah Bin Faisal Al-Braikan, CEO der Retal Urban Development Company: „Wir sind stolz darauf, mit wichtigen internationalen Akteuren wie Nobu zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zur florierenden Immobilienszene in Saudi-Arabien zu leisten. Die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche ermöglicht es uns, unser Versprechen einzulösen, ein erstklassiges Portfolio diversifizierter Immobilien anzubieten, das den Ansprüchen der nächsten Generation von Saudis gerecht wird. Wir freuen uns, dass internationale Investoren zunehmend die außergewöhnlichen Wachstumschancen wahrnehmen, die sich weiterhin durch die Vision 2030 auf dem lokalen Markt ergeben."

Ahmed Al Faddagh, Managing Director Assayel Arabia: „Wir bemühen uns, den Visionen Mehrwert hinzuzufügen und sind dankbar, im Rahmen dieser Zusammenarbeit Nobu nach Al Khobar zu bringen. Nobo wird dem Ort die höchsten Standards in den Bereichen Wohnen, Gastfreundschaft und feines Essen bieten und gleichzeitig zur Entwicklung der lokalen Wirtschaft beitragen."

Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Dr. Nouf bint Mohammed bin Fahad Aal Saud: „Saudi Nobu setzt mit Nobu Hotel, Restaurant and Residences Al Khobar ein Projekt um, das perfekt zu unserem Entwicklungsplan für Saudi-Arabien passt und im Einklang mit der Saudi Vision 2030 steht. Nobu ist in ganz Saudi-Arabien bekannt und wir planen weitere Entwicklungen in der Region."

Trevor Horwell, Chief Executive Nobu Hospitality: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Retal Urban Development Company und Assayel Arabia. Wir verwirklichen eine aufregende Vision und schaffen eine wirklich einzigartige und transformative gemischt genutzte Adresse in Saudi-Arabien. Als Teil davon werden die Nobu Residences Al Khobar der Gemeinschaft die Möglichkeit bieten, den Nobu-Lifestyle zu leben."

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Cx_wOA7JGu0

