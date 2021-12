Nobu Hospitality annonce l'ouverture d'un nouvel hôtel-restaurant dans un haut lieu de la gastronomie en Espagne

Avec son fort intérêt pour la gastronomie, la culture locale et le design architectural, alliés à un air de célébrité, Nobu a sans aucun doute trouvé un lieu à son image à Saint-Sébastien. Capitale du Guipuscoa, c'est la ville qui enregistre le plus grand nombre d'étoiles Michelin au mètre carré au monde, le site du premier atelier Balenciaga, et le lieu où Hemingway se sentait tellement chez lui qu'il y écrivit « Le soleil se lève aussi ». Véritable Mecque de la gastronomie, le Pays Basque montagneux et sa culture se reflètent dans toute la ville côtière, où les visiteurs sont invités à déambuler de bar en restaurant pour y déguster des bouchées gastronomiques localement appelées pintxos .

Surplombant la baie de la Concha, l'hôtel-restaurant Nobu à Saint-Sébastien doit ouvrir en mars 2023, avec 20 chambres et suites luxueuses et un restaurant Nobu de 98 places, offrant une vue panoramique sur l'eau et sur la ville. Entièrement rénové, l'hôtel se trouve sur le site du célèbre Palacio Vista Eder, construit en 1912 et conçu par l'illustre architecte espagnol Francisco Urcola.

Le partenaire de Nobu Hospitality pour cette nouvelle ouverture est Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI (« MHRE »). Avec son parc hôtelier d'établissements cinq étoiles disséminés à travers l'Espagne et le Portugal, MHRE met l'accent sur la sélection méticuleuse de propriétés idéalement situées. Reposant sur la création de valeur par l'acquisition et le repositionnement d'actifs hôteliers, MHRE est dirigée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels prestigieux disposant d'une solide expérience en matière d'investissement hôtelier, et peut s'enorgueillir d'un vaste portefeuille d'actifs en exploitation et en cours de repositionnement.

Javier Illán Plaza, président directeur général de Millenium Hospitality Real Estate, a déclaré : « Le partenariat avec Nobu Hospitality et le lancement de l'hôtel-restaurant Nobu à Saint-Sébastien confirment le statut de haut lieu gastronomique de la région. Je suis enchanté de collaborer avec la marque pour faire en sorte que cette inauguration soit l'une des plus exceptionnelles de 2023, applaudie par la population locale comme par les invités. »

Nobu Matsuhisa, Robert De Niro, et Meir Teper ont déclaré : « Saint-Sébastien est un emplacement extraordinaire pour la marque, car c'est une destination synonyme de bonne cuisine. Nous sommes ravis de nous associer à Javier Illán Plaza pour ce projet, d'inaugurer notre quatrième hôtel-restaurant en Espagne et ainsi de présenter la cuisine Nobu à un nouveau public local et de voyageurs. »

Trevor Horwell, président directeur-général de Nobu Hospitality a commenté : « Nous sommes véritablement honorés de nous implanter dans la ville de Saint-Sébastien, reconnue pour sa diversité culturelle et évoquant l'excellence gastronomique en Espagne. L'hôtel-restaurant Nobu à Saint-Sébastien a été conçu à partir d'une vision phénoménale de notre partenaire, Millenium, qui a su créer une expérience hôtelière unique. Nous sommes impatients d'intégrer la communauté locale pour laquelle nous avons tant d'estime. »

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=NFHpv3P9YVM

