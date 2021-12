Nobu Hospitality anuncia novo hotel e restaurante no polo de atração gastronômica da Espanha

Com forte foco na culinária, na cultura local e no design arquitetônico combinado com um ar de celebridades, Nobu pode ter encontrado o seu par em San Sebastián. Como capital de Gipuzkoa, esta é uma cidade com mais estrelas Michelin por metro quadrado do que em qualquer outra parte do mundo, o local do primeiro ateliê de Balenciaga e onde Hemingway carinhosamente chamou de lar enquanto escrevia 'Fiesta'. Uma verdadeira meca da culinária, a cultura montanhosa do País Basco se reflete em toda a cidade costeira, onde os visitantes são convidados a alternar do bar para o restaurante enquanto saboreiam a gastronomia típica conhecida localmente como pintxo .

Com vista para a baía de La Concha, o Hotel e Restaurante Nobu San Sebastián está programado para abrir em março de 2023, com 20 quartos e suítes luxuosamente projetados e um restaurante Nobu com 98 assentos que oferece vista panorâmica para o mar e a cidade. O hotel totalmente renovado está no local do famoso Palacio Vista Eder, construído em 1912 e projetado pelo renomado arquiteto espanhol, Francisco Urcola.

Fazendo parceria com a Nobu Hospitality na nova inauguração está a Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI ("MHRE"). Com uma coleção existente de hotéis cinco estrelas espalhados por toda a Espanha e Portugal, a estratégia da MHRE enfatiza a cuidadosa seleção de propriedades e sua localização. Com base na geração de valor por meio da aquisição e reposicionamento de ativos hoteleiros, a MHRE é administrada por uma equipe multidisciplinar de profissionais de prestígio e ampla experiência em investimento hoteleiro, possuindo um grande portfólio de ativos em operação e em processo de reposicionamento.

Javier Illán Plaza, presidente e CEO da Millenium Hospitality Real declara: "A parceria com a Nobu Hospitality e o lançamento do Hotel e Restaurante Nobu San Sebastián coloca a região no mapa como o melhor polo de atração gourmet. Estou entusiasmado por trabalhar com a marca para fazer desta inauguração uma das mais interessantes do país para 2023, que será adotada por residentes e visitantes."

Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper afirmam: "San Sebastián é um local empolgante para a marca, uma vez que alimentos de boa qualidade são intrínsecos ao destino. Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com Javier Illán Plaza neste projeto e abrir nosso quarto hotel e restaurante na Espanha, levando a culinária Nobu a um novo público de residentes e viajantes."

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, comenta: "Estamos verdadeiramente honrados em entrar na cidade de San Sebastián, conhecida por sua diversidade cultural e um sinalizador de excelência gastronômica na Espanha. O Hotel e Restaurante Nobu San Sebastián foi idealizado com a imensa visão de nosso parceiro, Millenium, para criar uma experiência de hospitalidade muito especial. Esperamos nos tornar parte da comunidade local que tanto respeitamos."

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=NFHpv3P9YVM

FONTE Nobu Hospitality

