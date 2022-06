Nobu Hospitality baut Partnerschaft mit RCD Hotels in Nordamerika aus

Neue Hotels und Residenzen in Punta Cana, Dominikanische Republik, und Orlando, Florida, bekannt gegeben

NEW YORK, 22. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality , die führende Luxus-Lifestyle- und legendäre Hotel- und Gastronomie-Marke in Partnerschaft mit RCD Hotels, kündigt heute zwei neue Hotels und Residenzen in Punta Cana und Orlando an.