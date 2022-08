Nobu Hospitality celebra 30º marco hoteleiro com o Nobu Hotel & Residences Tulum

NOVA YORK, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, em parceria com o RCD Hotels, a marca de estilo de vida de luxo globalmente icônica e de crescimento mais rápido, a Nobu Hospitality, anuncia o lançamento de um Nobu Hotel, Restaurante e Residências no destino chique de praia de Tulum, no México.

Nobu Hospitality anuncia 30º hotel em Tulum

Este é um evento significativo para a Nobu Hospitality, marcando o 30º hotel da marca em todo o mundo, o sexto hotel e o quarto projeto residencial entre a Nobu Hospitality e o RCD Hotels. A parceria crescente entre a Nobu Hospitality e o RCD Hotels foi consolidada em 2016 com a abertura do Nobu Hotel Miami Beach, seguida pelo Nobu Hotels em Los Cabos, em Chicago, e inaugurações previstas em Punta Cana, Orlando e, agora, Tulum.

Com praias de areia branca e macia, ruínas maias costeiras e uma das maiores barreiras de corais do mundo, Tulum é um local idílico para os aventureiros à procura de sol. Abrigado na charmosa Riviera Maya, o Nobu Hotel Tulum contará com 200 quartos e suítes, incluindo 12 villas, um restaurante Nobu à beira-mar, amplo espaço para reuniões com lugares deslumbrantes ao ar livre para casamentos e eventos especiais, um centro de fitness e spa de última geração e 50 residências elegantes à beira-mar.

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, comentou:"Estamos extremamente orgulhosos por termos chegado ao nosso 30º marco hoteleiro em apenas nove anos e honrados em compartilhar a visão de nossos parceiros proprietários de hotéis, e agradecidos pela paixão de nossos colegas do Nobu em todo o mundo. As parcerias extraordinárias basicamente precisam de confiança completa e mútua, alinhamento de valores e uma visão compartilhada; por meio do estabelecimento de relacionamentos fortes e especiais com os principais líderes e grupos do setor em todo o mundo, nosso crescimento foi impulsionado para 30 hotéis. Um desses grupos, o RCD Hotels, nasceu dos mesmos valores familiares e espírito empreendedor da Nobu Hospitality, e hoje o RCD cresceu e se tornou uma potência hoteleira, incluindo seis Nobu Hotels Residences, ao mesmo tempo em que mantém seus valores essenciais. É um privilégio especial fazer parceria com o RCD novamente e neste novo e empolgante projeto como o Nobu Hotel and Residences Tulum."

Roberto Chapur, presidente do RCD Hotels, acrescentou:"É incrível comemorar grandes marcos e é maravilhoso ver a marca Nobu Hotels expandir sua presença de várias propriedades junto conosco no México, no Caribe e nos Estados Unidos. Parabéns a todos que nos ajudaram a chegar aqui e estamos confiantes de que nosso relacionamento continuará a prosperar nos próximos anos. Com nosso portfólio crescente de hotéis e resorts de luxo, o RCD agradece o apoio de nossos parceiros e financiadores ao longo dos anos e estamos aqui hoje por sua causa."

Os consultores jurídicos da Nobu Hospitality foram Paul Hastings LLP. O consultor jurídico do RCD Hotels foi Ari M. Tenzer, TA PLLC.

