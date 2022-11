Nobu Hospitality et Aldar Properties prévoient de construire des résidences, un hôtel et un restaurant Nobu sur l'île de Saadiyat à Abu Dhabi

NEW YORK, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality , la marque de luxe à la croissance la plus rapide et Aldar Properties (PJSC), l'un des principaux promoteurs et gestionnaires immobiliers des Émirats arabes unis, annoncent leur intention de créer l'hôtel, le restaurant et les résidences Nobu à Abu Dhabi.

L'hôtel Nobu, qui ouvrira ses portes en 2026 sur l'île Saadiyat, un centre culturel de classe mondiale, comptera 165 chambres et suites luxueuses et spacieuses, dont une superbe villa Nobu. Comme on peut s'y attendre de la part de la légendaire marque culinaire, l'hôtel offrira une destination gastronomique inégalée, notamment un magnifique restaurant Nobu offrant une vue spectaculaire sur le front de mer et le Guggenheim d'Abu Dhabi, à l'image du célèbre Nobu Malibu. Avec un accès à plus de 8 kilomètres de plage immaculée, les clients profiteront également d'un centre de bien-être et de remise en forme ultramoderne, d'opulentes piscines et d'un accès exclusif à tout ce que Saadiyat Island a à offrir.

Situé à côté de l'hôtel et à seulement sept minutes en voiture du centre-ville d'Abu Dhabi, le projet comprend des résidences exquises de la marque Nobu. Offrant un mélange de résidences et de penthouses de plusieurs chambres en front de mer avec des vues imprenables sur le Guggenheim Abu Dhabi et situées dans l'endroit le plus convoité de l'île, les Nobu Residences seront l'une des adresses les plus recherchées et les plus désirables de la région. Les résidents bénéficieront d'un service de très haut niveau, d'équipements sur mesure et d'un accès exclusif à des expériences sociales et à des événements exceptionnels uniquement disponibles au Nobu.

L'île de Saadiyat est un centre de loisirs, d'affaires, résidentiel et culturel de renommée mondiale. Avec ses gazelles en liberté, ses plages de sable blanc et ses tortues imbriquées en danger critique d'extinction, l'île Saadiyat offre également la plus grande concentration de biens culturels au monde, notamment le Louvre Abu Dhabi, le musée d'histoire naturelle, le Guggenheim Abu Dhabi, le musée national Zayed et d'autres attractions remarquables. Les hôtes et les résidents de l'île peuvent également perfectionner leur swing sur le premier parcours de golf en bord de mer de la région, ou simplement se détendre sur les vastes étendues de plages blanches et poudreuses et les zones côtières protégées de l'île.

Nobu fait son entrée à Abu Dhabi en partenariat avec Aldar Properties, le maître d'œuvre de communautés intégrées, vivantes et prospères dans les destinations les plus prisées du Moyen-Orient.

