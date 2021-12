Nobu Hospitality kündigt ein neues Hotel and Restaurant in Spaniens gastronomischem Hotspot an

Mit seinem starken Fokus auf Küche, lokaler Kultur und architektonischem Design in Kombination mit einem Hauch von Berühmtheit hat das Nobu in San Sebastián vielleicht seinen Meister gefunden. Die Hauptstadt von Gipuzkoa ist die Stadt mit den meisten Michelin-Sternen pro Quadratmeter weltweit, der Ort, an dem sich das erste Atelier von Balenciaga befand, und ein Ort, den Hemingway beim Schreiben von „Fiesta" liebevoll sein Zuhause nannte. Als wahres kulinarisches Mekka spiegelt sich die Kultur des bergigen Baskenlandes in der gesamten Küstenstadt wider, wo die Besucher eingeladen sind, von Bar zu Restaurant zu hüpfen und dabei kleine gastronomische Häppchen zu probieren, die hier als Pintxo bezeichnet werden.

Das Nobu Hotel and Restaurant San Sebastián mit Blick auf die Bucht von La Concha soll im März 2023 eröffnet werden. Es verfügt über 20 luxuriös gestaltete Gästezimmer und Suiten sowie ein Nobu-Restaurant mit 98 Plätzen und Panoramablick auf das Wasser und die Stadt. Das vollständig renovierte Hotel befindet sich an der Stelle des berühmten Palacio Vista Eder, der 1912 erbaut und vom berühmten spanischen Architekten Francisco Urcola entworfen wurde.

Partner des Nobu Hospitality bei der Neueröffnung ist Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI („MHRE"). Mit einer bestehenden Kollektion von Fünf-Sterne-Hotels, die über ganz Spanien und Portugal verteilt sind, liegt der Schwerpunkt der MHRE-Strategie auf der sorgfältigen Auswahl der Immobilien und ihrer Lage. MHRE basiert auf der Wertschöpfung durch den Erwerb und die Neupositionierung von Hotelanlagen und wird von einem multidisziplinären Team renommierter Fachleute mit umfassender Erfahrung im Bereich der Hotelinvestitionen geleitet. MHRE verfügt über ein großes Portfolio von Anlagen, die sowohl in Betrieb sind als auch neu positioniert werden.

Javier Illán Plaza, Präsident und CEO von Millenium Hospitality Real Estate, erklärt: „Die Partnerschaft mit Nobu Hospitality und die Eröffnung des Nobu Hotel and Restaurant San Sebastián macht die Region zum ultimativen Gourmet-Hotspot. Ich freue mich, mit der Marke zusammenzuarbeiten, um diese Eröffnung zu einer der aufregendsten des Landes im Jahr 2023 zu machen, die von Einwohnern und Besuchern gleichermaßen begrüßt werden wird."

Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper erklären: „San Sebastián ist ein aufregender Standort für die Marke, denn gutes Essen ist ein fester Bestandteil des Reiseziels. Wir freuen uns sehr, mit Javier Illán Plaza an diesem Projekt zusammenzuarbeiten und unser viertes Hotel and Restaurant in Spanien zu eröffnen, um die Nobu-Küche einem neuen Publikum von Einwohnern und Reisenden näher zu bringen."

Trevor Horwell, Chief Executive Officer Nobu Hospitality, kommentiert: „Wir fühlen uns sehr geehrt, in die Stadt San Sebastián zu kommen, die für ihre kulturelle Vielfalt bekannt ist und ein Leuchtturm für gastronomische Exzellenz in Spanien ist. Das Nobu Hotel and Restaurant San Sebastián ist das Ergebnis der großartigen Vision unseres Partners Millenium, ein ganz besonderes Gastfreundschaftserlebnis zu schaffen. Wir freuen uns darauf, ein Teil der lokalen Gemeinschaft zu werden, die wir so sehr schätzen."

