Nobu Hospitality s'apprête à ouvrir un hôtel dans le quartier londonien de West End

Le Nobu Hotel London Portman Square est détenu par London + Regional Hotels et représente sa troisième collaboration avec Nobu Hospitality, après le Nobu Hotel Ibiza Bay et le Nobu Restaurant Monte Carlo.

Trevor Horwell, président-directeur général de Nobu Hospitality, a déclaré : « Nous sommes véritablement fiers d'annoncer le lancement du Nobu Hotel London Portman Square, aux côtés de nos partenaires de confiance London + Regional Hotels. Il s'agira de la troisième destination Nobu aux côtés de London + Regional Hotels, et ceci marque une nouvelle étape dans la création d'expériences mémorables autour de la restauration et de l'hôtellerie. 2019 est une année excitante marquée par plusieurs ouvertures d'hôtels Nobu - de Barcelone à Los Cabos, en passant par Chicago. »

À propos des hôtels Nobu :

Désignée parmi les 25 marques de luxe les plus innovantes par le Robb Report, Nobu Hospitality se positionne au sein d'une sélection d'élite composée de marques mondiales de luxe. La croissance naturelle de Nobu Hospitality, qui se fonde sur le service, l'image et la réputation, offre une gamme complète de gestion d'hôtels, de restaurants et de résidences pour des projets uniques répartis à travers le monde. Créée par Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, et exerçant ses activités sur cinq continents, la marque Nobu prospère dans les capitales mondiales et offre une expérience ultime en termes de style de vie et de destination. Les hôtels Nobu ont reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le Hottest New Hotels de CNN Travel, le Wallpaper Best Urban Hotel, le Top North America Hotel Opening par Luxury Travel Advisor, et le Prix d'excellence de Luxury Travel Advisor. Le premier hôtel Nobu a ouvert en 2013 en tant qu'hôtel-boutique au Caesars Palace Las Vegas, le Nobu Hotel City of Dreams Manila a ouvert en 2014, le Nobu Hotel Miami Beach en 2016, le Nobu Ryokan Malibu, le Nobu Hotel London Shoreditch, le Nobu Hotel Ibiza Bay et le Nobu Hotel Palo Alto en 2017, le Nobu Hotel Marbella en 2018 et le Nobu Hotel Los Cabos a récemment ouvert en 2019. Plusieurs hôtels Nobu sont en cours de développement à Barcelone, Riyad, Chicago, Toronto, São Paulo, Atlanta, Tel Aviv et Varsovie. Nobu se focalise stratégiquement sur le développement de sa gamme mondiale d'hôtels grâce à une solide filière de développement. www.nobuhospitality.com Suivez-nous sur Instagram @NobuHotels

Pour en savoir plus sur le Nobu Hotel London Portman Square, rendez-vous sur www.london-portman.nobuhotels.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/871371/Nobu_Hospitality_Video.mp4

SOURCE Nobu Hospitality