Nobu Hotel und Restaurant eröffnet in Zusammenarbeit mit SIGNA Real Estate im Hamburger Elbtower

Das Nobu Hotel und Restaurant werden sich im Elbtower befinden, einem Projekt von SIGNA Real Estate, einem der führenden Immobilienunternehmen Europas. Der Elbtower ist ein Entwicklungsprojekt, das für gemischte Nutzung konzipiert ist und in dem hochwertige Büroflächen und das Nobu Hotel und Restaurant angesiedelt werden. Nach seiner Fertigstellung wird der Elbtower das höchste Hochhaus der Stadt.

Timo Herzberg, Geschäftsführer für SIGNA Real Estate Management in Deutschland, erklärte: „Die Partnerschaft mit Nobu Hospitality bei der Eröffnung des Nobu Hotels und Restaurants Hamburg unterstreicht die überzeugende Entwicklung des Elbtower als höchster Wolkenkratzer Norddeutschlands." Hamburg fügt sich als Reiseziel nahtlos in die Nobu Hotel und Restaurant-Kollektion ein und wird sich unter unseren renommierten Büromietern im Elbtower schnell als exklusivste Unterkunft in Hamburg etablieren."

Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality, erklärt: „Es ist uns eine Ehre und wir freuen uns, mit SIGNA an diesem einzigartigen Projekt zu arbeiten. Es ist das erste Projekt in dieser noch jungen Zusammenarbeit, und wir fassen bereits andere Ziele mit SIGNA ins Auge. Hamburg ist eine Wirtschaftsmetropole und ein spannendes Reiseziel für Geschäftsreisende und Urlauber und passt perfekt zu unserer globalen Kundschaft. Der Elbtower selbst ist ein ganz besonderes Projekt, das als Hamburgs Weltklasse-Lifestyle-Destination geplant ist und in dem unser Nobu Hotel und Restaurant das Herzstück sein wird."

Der 245 m hohe Elbtower mit 64 Stockwerken wird von dem renommierten Architekturbüro David Chipperfield Architects entworfen und vervollständigt mit seiner markanten und geschwungenen Fassade die Skyline der Stadt. Er wird einen Kontrapunkt zu der berühmten Elbphilharmonie bilden und als Eingangstor in die prestigeträchtige HafenCity dienen. Der Elbtower wird das Nobu Hotel und Restaurant beherbergen und bietet flexibel gestaltete Büroräume mit einem atemberaubenden Blick über die Stadt. Das Erdgeschoss mit seinem innovativen Grundriss wird das Zentrum der Elbtower-Community bilden und eine wichtige Rolle dabei spielen, den Elbtower zum attraktivsten Standort Hamburgs zu machen, sei es für die Arbeit, zum Übernachten, Essen und Trinken, Shoppen oder Kontakte knüpfen. Das Angebot umfasst eine Vielzahl an Einzelhandelsgeschäften, Restaurants und Co-Working-Räumen. Der Elbtower wird das Portfolio der SIGNA-Gruppe an exklusiven Immobilien in erstklassigen Stadtlagen in ganz Europa erweitern.

Das Nobu Hotel Elbtower Hamburg bietet 191 großzügig gestaltete Gästezimmer und Suiten, ein Nobu-Restaurant mit 200 Sitzplätzen, eine stilvolle Terrassenbar und eine Lounge mit Blick auf die Elbe sowie eine hochmoderne Fitness- und Wellnessanlage. Neben dem Restaurant und den privaten Speisesälen bietet das Hotel anspruchsvolle Veranstaltungsräume für geschäftliche und private Meetings sowie eine Außenterrasse. Ein weiteres Highlight wird ein privater Nobu-Mitgliederclub für die lokale Gemeinschaft sein, der den Mitgliedern eine private Lounge mit Speisen- und Getränkeangebot, Zugang zur hoteleigenen Fitness- und Wellnesseinrichtung sowie exklusive Mitgliederveranstaltungen bietet. Nobu ist eine der renommiertesten Luxus-Hotelmarken der Welt, die für ihre preisgekrönte japanische Küche im „neuen Stil" und ihre außergewöhnlichen Hotelangebote an den weltweit beliebtesten Reisezielen bekannt ist. Sie bietet herzlichen Service, dynamische öffentliche Räumlichkeiten und ein ansprechendes Design.

