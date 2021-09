Nobu Ryokan Malibu eleito resort nº 1 no território continental dos EUA no prêmio World's Best Awards 2021 da revista Travel + Leisure

O Nobu Ryokan Malibu é um triunfo da marcenaria arquitetônica e da hospitalidade moderada. Inaugurado em 2017, esse refúgio exclusivo homenageia o tradicional Ryokan japonês, apresentando banheiras de imersão de teca, lareiras internas e externas, pátios tranquilos ao ar livre, arte atemporal e toques graciosos. Misturando perfeitamente o minimalismo tradicional japonês com o charme elegante do litoral da Califórnia, esse refúgio voltado para adultos conta com uma estética rica e natural e com um ethos de pura tranquilidade, além de ser completo com atendimento personalizado e amenidades luxuosas.