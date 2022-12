noco-noco annonce « X-SEPA(TM) », une technologie de séparation révolutionnaire

X-SEPA TM transcende le concept typique de séparateur pour apporter une nouvelle valeur ajoutée aux batteries ; les échantillons seront livrés à partir de janvier 2023

SINGAPOUR, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- noco-noco Pte. Ltd. (« noco-noco ») annonce le lancement du X-SEPATM, un séparateur révolutionnaire qui contribue à améliorer les performances des technologies de batteries existantes et à accélérer la vitesse de développement des batteries de nouvelle génération. Le X-SEPATM présente un réseau de pores ordonné en trois dimensions et, avec une structure multicouche, offre une combinaison optimale de résistance de la membrane, de porosité élevée et de performance améliorée de la batterie. noco-noco a maintenant surmonté les défis de la production de masse et commencera à expédier des échantillons de X-SEPATM en janvier 2023.

Conventional Seperator VS X-SEPA

Créer un nouveau marché

X-SEPATM est une plateforme technologique qui transcende le concept typique de séparateur pour apporter une nouvelle valeur ajoutée aux batteries. La société mère de noco-noco, 3DOM Alliance Inc. (« 3DOM Alliance « ), a développé le X-SEPATM au cours de huit années de recherche et développement afin de résoudre véritablement les problèmes environnementaux. Le séparateur a la fonction la plus importante dans une batterie. C'est un composant qui isole l'anode et la cathode, retient l'électrolyte et assure la conductivité ionique entre les électrodes. Le séparateur monocouche de 3DOM Alliance présente une porosité plus élevée et une structure de pores labyrinthique uniforme, ce qui supprime la formation de dendrites. Cependant, l'augmentation de la porosité réduit la résistance du séparateur. Ainsi, le X-SEPATM multicouche est né de la recherche d'une plus grande résistance, de la suppression des dendrites et d'une plus grande porosité. Le X-SEPATM réussit à équilibrer les performances dans les couches extérieures de porosité plus élevée et la résistance dans la couche intermédiaire de porosité plus faible. Ces résultats ont été obtenus dans le cadre d'un projet financé par la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).

Le séparateur multicouche en instance de brevet de 3DOM Alliance, doté d'une structure macroporeuse ordonnée en trois dimensions, offre aux batteries une durée de vie plus longue, une plus grande fiabilité (réduction du taux d'accidents, etc.) et un taux de décharge plus élevé. Les batteries équipées du X-SEPATM présentent également une excellente résistance à la chaleur et conviennent aux applications à forte puissance telles que le décollage et l'atterrissage de la mobilité aérienne. La plupart des batteries conventionnelles sont incapables de résister à des températures élevées et se détériorent trop rapidement dans les zones tropicales à température et humidité élevées. Grâce à sa structure et à son matériau uniques, qui la rendent compatible avec d'autres composants résistant à la température, la X-SEPATM est idéale pour les régions à haute température où l'on prévoit une forte croissance et une électrification à grande échelle.

Promouvoir la transformation numérique (DX) dans le développement et la fabrication des batteries – La modélisation de haute précision accélère la R&D sur les batteries de nouvelle génération

Avec l'augmentation de la demande de véhicules électriques (VE), il est nécessaire d'améliorer fondamentalement les performances des batteries. Les accidents de batterie entravent la propagation des VE dans le monde entier ; les rappels coûtent cher aux constructeurs automobiles, et l'élimination des VE avec leurs batteries peut entraîner une très grave pollution des sols. La structure unique du X-SEPATM empêche une cause majeure de court-circuit, et le matériau hautement résistant à la chaleur réduit les accidents et les dommages aux batteries. En outre, le X-SEPATM offre d'excellentes performances à haute charge dans les batteries et une fiabilité dans diverses conditions anormales grâce à la résistance à la température élevée du matériau polyimide.

Le X-SEPATM va faire passer le développement des batteries à une nouvelle étape. Il dépasse le rôle conventionnel d'un séparateur qui consiste à isoler l'anode et la cathode. Il transforme les performances de la batterie et permet le développement de batteries à haute performance. Contrairement aux séparateurs conventionnels dont les pores sont irréguliers, le X-SEPATM présente une structure de pores hexagonale compacte et uniforme, ce qui permet une simulation par modélisation de haute précision, une conception structurelle flexible du séparateur et l'optimisation de divers paramètres. Par conséquent, X-SEPATM peut être adapté à tout type de batterie. Cette qualité « calculable » est également importante, car elle permet d'utiliser les informations provenant du laboratoire ou du marché pour des développements ultérieurs, ce qui offre un grand potentiel pour accélérer le processus de développement et augmenter considérablement les chances de percées technologiques. Ainsi, le X-SEPATM transformera radicalement les sites « analogiques » de développement et de fabrication de batteries en sites adaptés à l'ère DX.

L'objectif est d'introduire le X-SEPATM dans toutes les batteries du monde d'ici cinq ans

Le X-SEPATM permet de doubler ou d'augmenter la durée de vie de la batterie, ce qui permet aux batteries d'être utilisées dans de multiples applications au cours de leur vie. Après avoir été utilisées pour la première fois dans les VE, elles peuvent être utilisées pour la deuxième fois dans les systèmes de stockage d'énergie (ESS), par exemple. Cette solution est non seulement respectueuse de l'environnement, mais elle permet également de réduire le coût par cycle de charge. L'allongement de la durée de vie des batteries avec le X-SEPATM minimise l'impact environnemental de chaque batterie et ouvre de nouvelles possibilités d'utilisation circulaire.

Le fournisseur de solutions de décarbonisation noco-noco vise à repositionner les batteries à longue durée de vie en tant qu'infrastructure sociale. L'utilisation en première et deuxième vie, ainsi que le recyclage, sont essentiels pour préserver l'environnement. Bien que l'électrification semble progresser à l'échelle mondiale pour le bien de l'environnement, la fabrication des batteries épuise les ressources de la planète et émet de grandes quantités de CO 2 , tandis que les batteries mises au rebut peuvent entraîner une grave pollution. noco-noco s'oppose donc fermement aux modèles commerciaux qui tirent parti de la demande croissante de VE en produisant et en vendant en masse des batteries à courte durée de vie. Au contraire, la mission de l'entreprise est de réduire les émissions de CO 2 et de prévenir la pollution en donnant la priorité à une utilisation efficace de l'énergie et en utilisant au maximum le nombre minimal de batteries à longue durée de vie. noco-noco est déterminé à réduire les accidents liés aux batteries et à faire des batteries une infrastructure sociale abordable et sûre que chacun peut utiliser.

Comme il n'y a pas de temps à perdre avant que la température de la terre n'augmente de 1,5 degré Celsius et n'atteigne un point de non-retour, noco-noco reconnaît l'urgence d'introduire le X-SEPATM dans toutes les batteries du monde dans les cinq ans, avant qu'il ne soit trop tard pour protéger l'environnement. Par conséquent, noco-noco mettra la technologie X-SEPATM à la disposition de tous les fabricants de batteries et achètera les batteries équipées du X-SEPATM pour les utiliser dans des produits (VE, ESS, etc.) qui seront loués dans le cadre du service de location à bilan carbone neutre de l'entreprise. Le X-SEPATM permettra d'utiliser des batteries ayant une durée de vie double ou plus pour la première et la deuxième vie, ce qui réduira le nombre de batteries nécessaires de 75 % ou plus. noco-noco réunira des partenaires qui accordent également de l'importance à la longévité des produits et s'efforcera de créer un mécanisme qui favorise la croissance durable.

À propos de noco-noco Pte. Ltd.

noco-noco a pour objectif de résoudre véritablement les problèmes environnementaux, en conduisant un avenir « sans CO 2 » avec une approche intelligente et sincère. Pour plus d'informations, visitez noco-noco.com, suivez-nous sur LinkedIn ( www.linkedin.com/company/noco-noco ), ou envoyez un e-mail à l'adresse [email protected] .

