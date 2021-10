Noma, liderado por René Redzepi, es nombrado No.1 de The World's 50 Best Restaurants 2021

- La lista de 2021 contiene restaurantes de 26 países de todo el mundo y presenta ocho restaurantes que debutan, junto con dos que regresan como reingresos

- Lido 84 en Gardone Riviera, Italia, se anuncia como la Highest New Entry, patrocinado por Aspire Lifestyles, debutando en el puesto No.15 de la lista

- The Chairman en Hong Kong, China, recibe el Highest Climber Award, patrocinado por Alaska Seafood, subiendo del puesto 31 al No.10

- Steirereck en Viena, Austria, gana el Gin Mare Art of Hospitality Award

- Victor Arguinzoniz de Asador Etxebarri en Atxondo, España, es votado por sus compañeros como el ganador del Estrella Damm Chefs' Choice Award

- Will Goldfarb de Room4Dessert en Bali, Indonesia, se lleva el The World's Best Pastry Chef Award, patrocinado por Cacao Barry

- Boragó en Santiago, Chile, recibe el Flor de Caña Sustainable Restaurant Award

ANTWERP, Bélgica, 5 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Las estrellas del mundo de la restauración se han reunido esta noche (5 de octubre de 2021) para The World's 50 Best Restaurants Awards 2021, patrocinados por S.Pellegrino & Acqua Panna, celebrados en Antwerp, Flandes. En la edición de este año, restaurantes de 26 países de los cinco continentes han entrado en la lista, que ha culminado con el anuncio de un nuevo número 1, ya que René Redzepi y su equipo han subido al escenario para recoger el doble galardón para Noma en Copenhague, Dinamarca, como The World's Best Restaurant 2021 y The Best Restaurant in Europe 2021.