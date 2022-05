- Nomad Foods destaca nuevos hitos para su estrategia de sostenibilidad a través del quinto informe anual 'Eating for the Planet'

FELTHAM, Inglaterra, 6 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Nomad Foods, la empresa de alimentos congelados líder en Europa, ha publicado hoy su quinto informe anual de sostenibilidad, que se centra en el impacto que está teniendo el negocio, que abarca el período de enero a diciembre de 2021.

La estrategia de sostenibilidad de la compañía, 'Eating for the Planet', se basa en tres pilares: Mejor abastecimiento, Mejor nutrición y Mejores operaciones. La estrategia establece la ambición de Nomad Foods en cada área, respaldada por objetivos acotados en el tiempo y está diseñada para ayudar a la empresa a impulsar el progreso en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El informe muestra cómo la compañía está ampliando su enfoque para hacer frente a su impacto en áreas clave a través de la innovación y la colaboración, entre las que incluyen su apoyo a su 75% de proveedores principales por emisiones, estableciendo objetivos basados en la ciencia para el año 2025.

Stéfan Descheemaeker, consejero delegado de Nomad Foods, explicó: "El impulso global para la acción climática nunca ha sido tan fuerte, y es para mí un orgullo enorme observar el progreso que estamos alcanzando en todo el negocio de Nomad Foods a la vez que nos esforzamos por lograr nuestro objetivo de "Servir al mundo con mejores alimentos" para llevarlo a la vida y alcanzar nuevos hitos en una serie de áreas importantes como la nutrición y el abastecimiento".

"Con la cadena de suministro de alimentos buscando superar a la agricultura y el uso de la tierra, como el mayor contribuyente a los gases de efecto invernadero (GEI) en el sector agroalimentario[1], la colaboración con sus similares, proveedores y socios expertos será vital de cara a proporcionar una amplia transformación que se necesita para crear un sistema alimentario más inclusivo y resiliente. En un momento en que muchos consumidores se enfrentan a facturas más altas de alimentos y energía, también estamos comprometidos a proporcionarles alimentos congelados de gran sabor, alta calidad, nutritivos y de origen sostenible, a un precio asequible".

Lo más destacado del informe de impactos 2021

Mejor nutrición

Nomad Foods continúa innovando para alcanzar nuevos hitos en áreas importantes como la nutrición con el 92% de sus productos ahora considerados una opción de comida más saludable (HMC). Las ventas netas de opciones de comidas más saludables han aumentado en más de 440 millones de euros desde el año 2017, cuando la compañía lanzó su compromiso nutricional.

Nomad Foods también se incluyó en el índice Dow Jones Sustainability Europe por primera vez en el año 2021, figura en el percentil 14 a nivel mundial y como una de las cuatro principales empresas de Europa dentro del grupo de la industria de productos alimenticios. La compañía también recibió una puntuación perfecta de 100 en Salud y Bienestar por tercer año consecutivo.

Además, el año pasado, más de dos millones de nuevos hogares probaron la gama Green Cuisine sin carne de Nomad Foods, que sigue siendo la marca sin carne congelada de más rápido crecimiento de toda Europa. La gama continúa defendiendo las versiones a base de plantas de los favoritos de la familia con lanzamientos exitosos de productos como Chicken-Free Nuggets y Fishless Fingers, que ayudan a los consumidores a elegir alimentos que sean buenos para ellos y también para el planeta.

Mejores operaciones

En 2021, Nomad Foods anunció planes para reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en línea con los objetivos aprobados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi) y en línea con el Acuerdo Climático de París a medida que intensifica los esfuerzos para ayudar a lograr una economía de cero neto mucho antes del año 2050.

Además de reducir las emisiones de Alcance 1 y 2, y Alcance 3 en áreas como algunos bienes comprados, transporte y distribución en un 25% en términos absolutos para 2025, desde nuestra línea de base de 2019; Nomad Foods también proporcionará un apoyo vital a sus proveedores, asegurando que el 75% superior por emisiones desarrolle sus propios objetivos basados en la ciencia para 2025.

En comparación con la referencia del año 2019, Nomad Foods ha reducido las emisiones de carbono por tonelada de productos terminados en más del 20% y las emisiones absolutas en un 14%. La compañía también se comprometió con la campaña Business Ambition for 1.5°C y la Race to Zero de la ONU .

Nomad Foods también aumentó el porcentaje de sus envases que son reciclables al 90% (en comparación con el 83% en 2020) y entregó una reducción del 32% en el desperdicio de alimentos comestibles en comparación con su referencia del año 2015.

Mejor externalización

Desde que cofundó el MSC (Marine Stewardship Council) hace más de 20 años, Nomad Foods ha liderado el camino en la protección de las poblaciones de peces para las generaciones futuras. El 98% del pescado y los mariscos obtenidos para sus marcas ahora cuentan con la certificación MSC o ASC (Aquaculture Stewardship Council). Esa cifra pone a la compañía muy cerca de lograr uno de sus principales objetivos de sostenibilidad para que el 100% de sus pescados y mariscos provengan de pesca sostenible y agricultura responsable para finales del año 2025.

Además, las carteras de iglo Portugal, Findus Nordic e iglo Belgium van camino de convertirse una propiedad al 100% de MSC o certificada por ASC para verano de 2022.

Como parte del compromiso de Nomad Foods de mantener los plásticos fuera del océano, se unió a Global Ghost Gear Initiative (GGGI) en 2020. En 2021, la empresa realizó una evaluación de riesgos para ayudar a comprender cuáles de sus proveedores eran más vulnerables a la pérdida de equipos. En general, los descubrimientos sugieren que más del 99% de los pescados y mariscos que obtiene tenían un riesgo bajo a bajo/medio de pérdida de equipo. Nomad Foods ahora está trabajando con GGGI para ayudar a reducir el riesgo de perder aparejos de pesca de la pequeña proporción de suministros de pescado que son potencialmente más susceptibles a la pérdida de aparejos.

Las verduras cultivadas de manera sostenible garantizan que los productos de la mejor calidad crezcan sin agotar el ecosistema y amenazar los rendimientos futuros. A fines de 2021, el 88% de las verduras, patatas, frutas y hierbas frescas de Nomad Foods se cultivaron de acuerdo con el Nivel Plata o superior de la Evaluación de Sostenibilidad Agrícola (FSA) de la Plataforma de Iniciativas de Agricultura Sostenible (SAI Platform).

