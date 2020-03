Nomadic Tribe suspend les réservations de voyage

DOVER, Delaware, 23 mars 2020 /PRNewswire/ -- Nomadic Tribe, la communauté mondiale et dynamique des passionnés d'aventures, a annoncé aujourd'hui la suspension temporaire immédiate, en raison de l'épidémie de COVID-19, de sa plate-forme de réservation de voyages, qui offre aux voyageurs une expérience authentique de vivre avec des tribus.

« Chez Nomadic Tribe, nous veillons au bien-être de notre communauté mondiale de voyageurs, de fournisseurs, de nos équipes et, bien entendu, des tribus avec lesquelles nous collaborons. C'est pourquoi nous avons décidé de suspendre immédiatement toutes les réservations », a déclaré Michael Edwards, directeur général de Nomadic Tribe. « Nous allons continuer à surveiller la situation et à apporter des mises à jour au fil de leurs disponibilités », a-t-il ajouté.

Ayant pour mission de créer des liens entre les gens, d'en apprendre de centaines de communautés autochtones incroyables et inspirantes dans le monde entier, de les préserver et de leur donner en retour, la plate-forme offre à ses membres la possibilité de créer et de partager leurs propres histoires en vivant une expérience authentique auprès d'une tribu.

Nomadic Tribe reconnaît et souscrit au Code mondial d'éthique du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et s'engage à conserver une communauté en ligne unique et à apporter aux voyageurs passionnés d'aventure des informations objectives et honnêtes sur leurs lieux de destination et les conditions de voyage, d'hébergement et de séjour.

