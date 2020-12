Nombre record d'ordinateurs e PC portables plus durables mis sur le marchédisponibles

STOCKHOLM, 2 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Avec Grâce à l'augmentation de la demande pour des produits informatiques technologies de l'information plus responsablesdurables, le nombre de nouveaux ordinateurs portables certifiés par la principale certification mondiale de durabilité pour les équipements produits informatiques, - TCO Certified, - a augmenté de 50 % en 2020.

« Avec plus environ de 3 500 modèles de produits certifiés disponibles auprès de plus de 25 marques différentes, il est maintenant possible est plus facile que jamais de facilement choisir des produits informatiques indépendamment vérifiés sur base de critères environnementaux et de durabilité des chaînes d'approvisionnement" qui sont vérifiés de manière indépendante suivant des critères de responsabilité environnementale et de chaîne d'approvisionnement, déclarea déclaré Clare Hobby, responsable des relations acheteurs Director of Purchaser Engagement chezpour TCO Development, - l'organisation derrière TCO Certified.

"Notre catégorie de produits qui connaît la croissance la plus importante rapide est celle des ordinateurs portables. En 2020, nous avons constaté une augmentation de 50 % du nombre de nouveaux modèles certifiés par rapport à 2019-, le choix s'est donc considérablement élargitrès vaste. Cette tendance esttendancedemande est un effet direct des l'engagement des acheteurs élevant leurs voix pour exigerqui exigent de leur fournisseurs des produits informatiques présentant par exemple un impact environnemental réduit, une utilisation limitée tenant compte de questions qui tiennent compte de questions commerelatives à leur impact sur le climat, l'utilisation de substances toxiques ou un respect de conditions de travail décentes dans les usines de fabricatione contenu dangereux et les conditions de travail en usine. C'est dans ce contexte que les marques sollicitent la certification TCO Certified pour leurs produits afin de prouver leur détermination à répondre à ces nouveaux besoins des acheteursLes marques informatiques apportent la preuve de leur engagement à répondre à ce besoin des acheteurs du monde entier en demandant la certification TCO Certified pour leurs produits", a poursuitvi Clare Hobby.

Le système de vérification indépendante et obligatoire derrière TCO Certified est le plus fiable du marché en ce qui concernepour les produits informatiques. Chaque année, des organismes de vérification vérificateurs indépendants consacrent environ 20 000 heures à réaliser les évaluations, les tests et les audits sociaux d'usines pour chaque produit certifié des évaluations, à des tests de produits et à des audits sociaux en usine directement liés à des modèles certifiés.

"Il ne suffit pas de détecter les non-conformités. Un système de responsabilisation de l'industrie et d'améliorations continues est essentiel pour stimuler le changement, - ce qui est précisément l'un des principaux avantages de TCO Certifiedet c'est l'un des avantages uniques de TCO Certified", expliquea expliqué Clare Hobby.

L'informatique est une catégorie d'achat incroyablement complexe, de sorte qu'une vérification indépendante est essentielle pour mesurer et attester desaffirmer les progrès réellements obtenus. Pour nous, cette vérification ne peut être optionnelle et est donc systématiquement appliquée n'est pas facultatif, c'est toujours inclus. La conformité des produits certifiés selonaux les critères de TCO Certified est vérifiée de façon indépendante et continue pendant toute la durée de vie du certificat, poursuit-elle.poursuit ellea-t-elle poursuivi.

Les acheteurs peuvent donc avoir ont donc l'assurance d'utiliser TCO Certified en toute confiance et ainsi éviter les risques de greenwashing: d'éviter l'écoblanchiment. gGrâce à TCO Certified, ils peuvent avoir la certitude de ne pas se risquent pas sepas de se fier à des déclarations sur le produit ou des affirmations du fabricant qui n'ont pas été préalablement vérifiées de manière indépendante.indpendante.

Nous nous réjouissons de voir cette évolution. Celle-ci offre à présent aux Les acheteurs ont maintenant un large éventail de marques parmi lesquelles choisir », a conclutconclu Clare Hobby.

