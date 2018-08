Nomination d'une nouvelle co-directrice générale à la tête de Mystifly

SINGAPOUR, August 1, 2018 /PRNewswire/ --

La nomination de Mary Li accélèrera les performances commerciales et techniques de l'entreprise

Mystifly annonce que Mary Li, vétérane du domaine des technologies liées au voyage, a été nommée au poste de co-directrice générale. M[me] Li rejoindra ainsi Rajeev Kumar, fondateur et PDG de Mystifly, à la tête de l'entreprise pour sa prochaine phase d'innovation et de croissance.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mary au sein de la famille Mystifly. Il s'agit du moment idéal pour renforcer la position de leader mondial du marché des billets d'avion qu'occupe actuellement Mystifly. », a déclaré Rajeev Kumar. « Mary est dotée d'une vaste expérience et expertise dans le domaine des technologies liées au voyage. Elle a fait preuve de motivation et de passion dans tous les postes qu'elle a occupés et je suis convaincu qu'ensemble, nous stimulerons le progrès de l'entreprise et apporterons une valeur ajoutée à nos parties prenantes. »

Avant de rejoindre Mystifly, Mary Li a fondé ASLAN Co. Ltd. - la première entreprise de technologie de voyage axée sur les données en Chine - dont elle a été la directrice d'exploitation. L'entreprise a connu un grand succès et a été rachetée par Alitrip (filiale d'Alibaba dédiée au marché en ligne des voyages). M[me] Li a ensuite occupé le poste de « directrice du service des billets d'avion », où elle et son équipe ont déployé la toute première plateforme d'application mobile consacrée à la billetterie aérienne en Chine.

Mary Li guidera l'équipe de direction de Mystifly dans l'ensemble du processus d'optimisation des produits, des technologies, des opérations et des ressources humaines, tout en faisant appel à son expertise pour stimuler la croissance.

« Je suis ravie de rejoindre Mystifly », a déclaré Mary Li. « C'est un honneur de travailler aux côtés de Rajeev et de diriger une équipe de talents aussi divers dans le remodelage et la redéfinition des voyages. J'ai hâte de tirer parti de mon expérience pour guider Mystifly lors de la prochaine phase de son évolution. À titre personnel, je suis ravie d'entreprendre ce nouveau voyage et de voir ce qu'il me réserve en termes d'apprentissage. »

À propos de Mystifly :

Mystifly est une plateforme internationale d'échange de billet d'avions entre entreprises proposant des billets d'avion internationaux de plus de 750 compagnies aériennes, dont plus de 200 compagnies aériennes à bas prix, de plus de 80 pays des Amériques, de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, et de la région Asie-Pacifique. Fondée en 2009, la plateforme de technologie robuste, fiable et sécurisée de Mystifly recherche, réunit et met à disposition les billets d'avion les plus compétitifs aux entreprises de voyage qui n'auraient autrement pas accès à ces tarifs.

En appliquant des normes de service de classe mondiale, Mystifly s'efforce constamment d'offrir une valeur inégalée, ce qui lui a valu de remporter le titre de « meilleur consolidatrice de compagnies aériennes au monde » lors des World Travel Awards de 2015, 2016 et 2017.

