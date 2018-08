Non-Zero s'associe à la plateforme CoinHub afin d'inscrire à la cote ses tokens dans l'écosystème boursier

LONDRES, August 31, 2018 /PRNewswire/ --

Le pionnier de l'industrie Non-Zero se prépare rapidement à inscrire à la cote ses tokens NZO sur de nombreuses plateformes d'échange de crypto-monnaies

Le principal pionner de la transformation de l'industrie du courtage, Non-Zero (http://www.non-zero.io), a annoncé l'ajout de CoinHub (http://www.coinhub.io) à sa liste de plateformes d'échange favorites. La plateforme basée à Singapour devient la première à être désignée comme lieu d'échange principal permettant aux courtiers et à leurs clients d'acheter et de vendre les tokens NZO de Non-Zero. Le token numérique que Non-Zero a développé offre un tout nouvel écosystème conçu pour révolutionner le modèle commercial des plateformes commerciales de change et des courtiers CFD.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/737518/Non_Zero_Logo.jpg )

La sélection des plateformes de change préférées de Non-Zero souligne l'engagement de l'entreprise à construire un écosystème offrant la plus grande valeur ajoutée possible aux participants de la plateforme Non-Zero.

Le token NZO de Non-Zero est une tentative audacieuse de transformation de l'industrie lancée afin d'aider les courtiers à effectuer la transition vers un tout nouveau modèle commercial. En mettant à la disposition des courtiers un registre public et transparent, l'écosystème de NZO rend possible un alignement sans précédent entre les intérêts des courtiers CFD et des plateformes commerciales de change et leurs clients.

En redistribuant leurs revenus de gestion de portefeuille de swaps avec les clients, les courtiers peuvent attirer des clients fidèles avec un engagement à long terme de négoce sur les marchés financiers. Dans le même temps, leurs clients sont assurés que la relation avec leur courtier est alignée sur la leur.

Les opérations de tokens NZO de Non-Zero débuteront sur la plateforme Coinhub le 1[er] décembre 2018.

Le PDG de Non-Zero, Hadi Kabalan a déclaré, à propos de l'admission à la cote : « Nous sommes vraiment ravis d'avoir choisi CoinHub comme plateforme d'échange favorite de crypto-monnaies. Nous avons été impressionnés par leur engagement envers la sécurité client et l'expérience utilisateur, et nous pensons qu'ils seront une option de choix pour les utilisateurs de la plateforme Non-Zero pour les échanges de tokens ».

Il poursuit : « Nous pensons que l'ajout de CoinHub à notre liste de plateformes d'échange favorites souligne notre détermination à lancer notre produit au bon moment, et marque le début d'une période de changement dans l'industrie du courtage au détail ».

« Nous sommes enchantés d'introduire le token NZO de Non-Zero dans le monde entier. La plateforme a passé nos procédures de contrôle haut la main. Nous permettrons également à nos clients de souscrire à l'offre de token sur notre plateforme d'échange », a déclaré Nuri Fattah, CTO et cofondateur de CoinHub.

À propos de Non-Zero : Non-Zero (http://www.non-zero.io) est une plateforme basée sur Ethereum qui redéfinit la relation courtier-client dans le secteur des marchés financiers de détail. Non-Zero est recommandée par 180 Digital Assets (http://www.180digitalassets.com), qui fait partie du groupe 180 Capital (http://www.180cap.com).

À propos de CoinHub : CoinHub (http://www.coinhub.io) est une plateforme d'échange de crypto-monnaies située à Singapour, qui propose la plus importante gamme de crypto-monnaies sécurisées associées à de nombreuses options de monnaies fiduciaires. La société possède un bureau de représentation pour le Moyen-Orient situé à Dubaï. Coinhub a récemment passé la barre d'un milliard de dollars en volume de transactions depuis son lancement en janvier 2018, et va rapidement devenir un acteur mondial reconnu parmi les plateformes d'échange de crypto-monnaies de bonne réputation.

http://www.non-zero.io