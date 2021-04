Nono Fórum Internacional sobre gerenciamento de projetos: no novo normal da pandemia, as empresas precisam ir além da agilidade

Com o tema "Transformando Crise em Oportunidades, Avançando Continuamente", o Fórum convidou especialistas e acadêmicos do país e do exterior para compartilhar sua visão sobre como as empresas podem lidar com as mudanças no ambiente externo decorrentes da pandemia e de outros fatores, e como implementar modelos de gestão da inovação, acelerar a transformação por meio de projetos bem-sucedidos, alcançar desenvolvimento de alta qualidade e sustentável.

Em suas observações, Sunil Prashara, presidente e CEO da PMI, afirmou: "Apesar de todos os desafios únicos de operar em uma pandemia, encontramos benefícios inesperados, uma vez que muitas empresas implementaram projetos incrivelmente complexos com eficiência surpreendente. Quase 3/4 das empresas, ou 73%, atingiram suas metas de negócios, em comparação a 69% no ano anterior. E os projetos eram mais propensos a ser entregues dentro do orçamento e no prazo."

Sunil Prashara concluiu: "Em um mundo em constante mudança, as empresas precisam ir além da agilidade e se tornar o que chamamos de 'ginástica' - capazes de articular e fazer mudanças rápidas e abraçar uma ampla variedade de abordagens de projetos para enfrentar o desafio. Reconhecemos que os profissionais de hoje precisam de conjuntos de habilidades e ferramentas mais amplos para se tornarem agentes de mudança para enfrentar os desafios mais difíceis que as suas empresas enfrentam. No futuro, a China continuará a ser uma das principais prioridades do desenvolvimento global do PMI, e continuaremos a expandir as ofertas para melhor atender aos profissionais e empresas de projetos da China, capacitando-os a transformar mais ideias em realidade na Economia de Projetos".

Chen Yongtao, diretor executivo do PMI (China), destacou: "A pandemia acelerou a evolução das formas de trabalho e entrega de valor. À medida que o mundo continua a reabrir, os profissionais de projetos estão passando a ser cada vez mais importantes para impulsionar a mudança e a recuperação do mundo por meio do gerenciamento de projetos eficaz. Os talentos da China impulsionam os projetos chineses, e os projetos chineses moldam o futuro da China, e até mesmo do mundo."

Em todo o mundo, o Pulse of the Profession de 2021® mostra que as empresas com maior proporção de PMP®(Profissionais de gerenciamento de projetos) tiveram desempenho significativamente melhor e maior capacidade de mudança. De acordo com a pesquisa que a PMI fez na China em 2020, 90% dos entrevistados relataram que a taxa de sucesso no projeto havia melhorado após terem obtido a certificação PMP, e a taxa de sucesso de 24% do projeto PMP aumentou em mais de 20%.

Chen Yongtao também afirmou: "Até o final de 2021, espera-se que o número de profissionais da China Continental com certificação PMI seja superior a 500 mil, o que representa um terço do número total mundial. Esses profissionais e a geração de jovens da China serão o núcleo da resposta global à COVID-19 e a desafios mais imprevistos. Espero que os profissionais de gerenciamento de projetos da China possam continuar a aprender e adotar novas formas de trabalho. Ao mesmo tempo, também espero que mais empresas possam capacitar seus funcionários para trabalhar de forma mais inteligente e atuar como verdadeiros agentes de mudança, munidos de habilidades de poder e visão de negócios para apoiar suas empresas na busca de novas oportunidades de grandes mudanças."

