Nordic fait l'acquisition de Tasman Global

« Nordic est honoré d'accueillir Tasman dans notre famille d'entreprises », a déclaré Jim Costanzo , PDG de Nordic. « Avec cette acquisition, nous mettons en œuvre notre stratégie de croissance et de diversification mondiales continues. L'expertise informatique de Tasman dans le domaine de la santé nous permet de renforcer notre présence et de proposer des solutions aux défis auxquels les organisations de soins de santé sont confrontées en Europe et en Asie. »

« Tasman est ravie de rejoindre Nordic, un leader de l'industrie que nous respectons depuis longtemps pour l'excellence de ses services de soutien à la clientèle et son offre de services novateurs », a déclaré Adrienne Flatland, fondatrice et PDG de Tasman. « Nous partageons la passion de Nordic pour la transformation des soins de santé. Désormais intégrés à la famille d'entreprises de Nordic, nous nous réjouissons à la perspective de continuer à offrir un soutien de la plus haute qualité aux systèmes de santé que nous servons, peu importe où ils se trouvent dans leur parcours de mise en place du DMP. »

Tasman, qu'Adrienne Flatland a fondée en 2015 et qu'elle continuera de diriger, se spécialise dans les services de conseil relatifs au DMP, y compris le soutien à la mise en œuvre, l'optimisation et les services de gestion d'applications, ainsi que les conseils stratégiques et la gestion de projet. Ces offres s'harmonisent avec le portefeuille de solutions de conseil de Nordic, qui les propose, en association avec son entité canadienne, Healthtech, à des clients dans toute l'Amérique du Nord. Cette entité combinée desservira désormais près de 300 organisations de soins de santé dans le monde.

Les équipes de Healthtech et de Tasman ont toutes deux une expérience professionnelle solide dans les environnements de soins de santé universels au Canada, au Royaume-Uni et en Europe. Nordic s'appuiera sur cette expertise pour aider les clients intervenant dans des environnements similaires à améliorer les soins de santé grâce à l'utilisation de la technologie.

Ces dernières années, Tasman est la troisième acquisition de Nordic. En plus de l'acquisition en 2019 d'Healthtech, cabinet de conseil en informatique médicale de premier plan au Canada, dirigé par sa présidente Terri LeFort, Nordic a acquis une partie de The Claro Group en 2018, en charge de la transformation du cycle de revenus, complétant ainsi les offres de Nordic avec des solutions cycle de revenus robustes pour ses clients du secteur de la santé.

À propos de Nordic Consulting

Nordic est un cabinet de conseil en santé haut de gamme, qui guide les entreprises et les aide à renforcer leurs activités en obtenant de meilleurs résultats pour les patients. Nordic propose les services de personnel spécialisé en informatique médicale, des services de conseil et des services gérés, et oriente ses clients en douceur afin qu'ils passent de la stratégie à l'exécution. Fondée en 2010 en tant que société proposant du personnel d'appoint, spécialisé dans la mise en place de dossiers médicaux personnels (DMP), Nordic a, au fil du temps, développé des solutions pour aider ses clients à surmonter les défis liés à l'évolution des soins de santé. Aujourd'hui, Nordic et sa famille de sociétés de conseil en santé, Healthtech et Tasman Global, s'associent à près de 300 clients dans le monde entier pour les aider à fournir des soins de meilleure qualité à moindre coût. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web nordicwi.com.

