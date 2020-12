Nordic Semiconductor ouvre la porte du Wi-Fi en faisant l'acquisition de l'ensemble de l'équipe de développement Wi-Fi, de l'expertise Wi-Fi fondamentale et des actifs technologiques IP Wi-Fi de l'entreprise Imagination Technologies Group

« C'est un rêve devenu réalité pour Nordic Semiconductor et ses clients, en particulier dans le marché domestique intelligent », commente Svein-Egil Nielsen, directeur technique de Nordic Semiconductor. « Chez Nordic Semiconductor, nous nous considérons extrêmement chanceux et sommes ravis d'avoir trouvé la parfaite équipe Wi-Fi avec des décennies d'expérience de conception et d'expertise Wi-Fi à la fine pointe de la technologie. Avec eux, nous sommes désormais en mesure d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la technologie Wi-Fi sans fil. Nous estimons qu'il nous faut posséder tous les maillons de notre chaîne de produits, et avec l'équipe Imagination Wi-Fi à bord, nous pourrons désormais proposer du matériel et des logiciels Wi-Fi développés par Nordic Semiconductor à partir de zéro. »

« Ce qui est tout aussi passionnant, c'est la synergie potentielle entre les équipements sans fil de faible puissance présents dans le portefeuille de Nordic Semiconductor et la dernière évolution du Wi-Fi avec un développement d'un Wi-Fi de faible puissance, qui permet désormais l'utilisation d'appareils IdO alimentés par batterie », ajoute Kjetil Holstad, directeur de la gestion des produits chez Nordic Semiconductor. « Nous deviendrons un membre actif de la Wi-Fi Alliance, comme nous l'avons fait et continuons de le faire avec de nombreux autres organisations et organismes de normalisation importants, afin de maximiser le potentiel d'application sans fil Wi-Fi de faible puissance en utilisant nos décennies d'expertise en matière de dispositifs sans fil de très faible puissance. »

« Bien qu'il soit trop tôt pour commenter en détail les répercussions de cette acquisition sur les produits, je peux toutefois dire que nous avons l'intention de créer une plateforme et un environnement de développement qui unifient toutes nos technologies sans fil. Cette plateforme et cet environnement apporteront tous les avantages que nos clients attendent de Nordic Semiconductor en termes de réduction des barrières technologiques à l'entrée et d'élimination de la complexité de conception inutile. Ils devront également permettre à nos clients d'ajouter très facilement des fonctionnalités et fonctions Wi-Fi de faible puissance et de haute qualité à leurs produits et applications Nordic Semicondutor. »

« Je suis très satisfait des compétences que l'équipe Wi-Fi apporte désormais, du fait de cette acquisition, à la gamme de capacités IdO sans fil de Nordic Semiconductor », ajoute Svenn-Tore Larsen, PDG de Nordic Semiconductor. « Nous prévoyons de communiquer rapidement avec les nouveaux collaborateurs de Nordic Semiconductor. Et je voudrais personnellement assurer à chacun d'entre eux que Nordic Semiconductor est l'une des meilleures entreprises de semi-conducteurs au monde pour laquelle travailler, qu'elle intervient depuis de nombreuses années, et avec succès, via un grand nombre de sites mondiaux, et que nous avons la ferme intention de faire en sorte que nos nouveaux collaborateurs se sentent accueillis chaleureusement et deviennent membres de Nordic Semiconductor à part entière, œuvrant à la réalisation de nos activités quotidiennes et participant pleinement de notre culture d'entreprise. »

« Bien que le Wi-Fi soit né dans le secteur de la consommation, il gagne rapidement en popularité dans le secteur industriel de l'IdO », déclare Simon Beresford-Wylie, PDG d'Imagination Technologies. « Les activités d'Imagination Technologies sont fortement orientées sur le graphisme, le traitement vidéo et le traitement de l'IA. Nous sommes donc persuadés que notre division IP Wi-Fi prospérera beaucoup mieux, sur le long terme, au sein d'une entreprise qui a porté la connectivité sans fil au cœur de son activité et où elle deviendra un axe majeur de l'innovation et de la croissance stratégiques, technologiques et commerciales. Je suis extrêmement heureux d'avoir trouvé, avec Nordic Semiconductor, l'entreprise parfaite à même d'accueillir et la technologie, et les hommes et femmes de notre équipe : c'est un mariage parfait. »

