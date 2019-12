Nordiske bedrifter ønsker å forbedre ansattes opplevelse gjennom digital teknologi på arbeidsplassen

Rapport fra ISG Provider Lens™ viser at nordiske selskaper håper å beholde gode medarbeidere via et bedre teknologimiljø på arbeidsplassen

STOCKHOLM, 14. des. 2019 /PRNewswire/ -- Virksomheter i de nordiske landene ser på digitale initiativer på arbeidsplassen som et middel til å gi de ansatte en bedre balanse mellom jobb og privatliv, fleksibel arbeidstid og muligheten til å jobbe på mange forskjellige steder, ifølge en ny rapport som er utgitt av Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), et globalt ledende firma innenfor teknologiresearch og -veiledning.

Rapporten ISG Provider Lens™ «Digital Workplace of the Future 2019» (Fremtidens digitale arbeidsplass 2019) for Norden viser at virksomheter i denne regionen vil ha leverandører som kan hjelpe dem med å konfigurere en digital arbeidsplass med et omfattende sett med plattformer, verktøy, enheter og programmer som gjør det mulig for medarbeiderne å jobbe når som helst, hvor som helst.

Rapporten bemerker at det er stor etterspørsel etter disse nye teknologiene blant ansatte i Norden. «Siden tilgangen til teknologi som er enkel å bruke blir stadig bedre i privatlivet, forventer medarbeiderne det samme i arbeidsmiljøet», sier Jan Erik Aase, director og global leader hos ISG Provider Lens Research. «En arbeidsplass full av gammel teknologi kan føre til betydelig større frafall blant de ansatte, og liten grad av tilfredshet blant medarbeiderne.»

Virksomheter i Norden søker konsulenttjenester for å hjelpe dem med forvandlingen av arbeidsplassen, og de vil ha leverandører som tilbyr beste bransjepraksis, utprøvde løsninger og ekspertise på området, står det i rapporten.

Rapporten sier også at nordiske selskaper i stadig større grad ser automatisering som en løsning for å redusere hvor mye de ansatte må gripe inn på oppgaver som stadig gjentas. De bruker gjerne kunstig intelligens og tilsvarende teknologi til å redusere tjenestetiden og gjøre det mulig for medarbeiderne å fokusere på arbeid på et høyere nivå. I mange tilfeller mangler selskapet kvalifiserte folk, og de må benytte eksterne eksperter til å hjelpe dem med automatisering og KI-behov. Nordiske selskaper trenger ofte støtte til å integrere og administrere automatiseringsverktøy.

Nordiske virksomheter er også ute etter å la automatisering og KI være drivkraft bak initiativer av typen «shift-left» for å finne og korrigere feil tidlig i teknologiutviklingsprosessen. Selskapene er i ferd med å ta i bruk proaktiv overvåkning av systemer, enheter og programmer for å muliggjøre prediktiv analyse og raskere hendelsesadministrasjon.

I mellomtiden får medarbeiderfunksjoner for selvhjelp og selvbetjening fotfeste etter hvert som ansatte føler seg mer komfortable med å løse problemer på egen hånd, står det i rapporten. Nordiske virksomheter benytter i stadig større grad KI-baserte virtuelle kunderepresentanter til å gi menneskelig støtte til de ansatte.

Rapporten bemerker også at den digitale forvandlingen av arbeidsplassen strekker seg utover IT-avdelingene i nordiske bedrifter, og involverer forretningsfunksjoner som personal-, økonomi-, salg- og markedsføringsavdelingen. Arbeidsplassforvandlinger som synkroniseres med forretningsmål kan føre til bedre samarbeid, sier rapporten.

Til slutt antyder rapporten at nordiske virksomheter er i ferd med å revurdere outsourcingstrategiene sine og overveier i stedet å inngå kontrakter med flere leverandører når de vurderer å investere i ny arbeidsplassteknologi. De ser flerkildetjenester som en måte å få tilgang til et større talentmarked på for intelligent automatisering og robotprosessautomatisering, og mener at dette gir dem fordeler under forhandling med leverandører.

Rapporten ISG Provider Lens™ «Digital Workplace of the Future 2019» (Fremtidens digitale arbeidsplass 2019) for Norden vurderer kompetansen til 21 leverandører i tre kvadranter: Konsulenttjeneste for digitale arbeidsplasser, administrerte tjenester / støtte på arbeidsplassen og administrerte tjenester / mobilitetsstøtte.

Rapporten betegner Capgemini, Fujitsu, IBM og TCS som ledende i alle tre kvadranter og Accenture, HCL og Wipro som ledende i to. Atos betegnes som ledende i én kvadrant.

Rapporten ISG Provider Lens™ «Digital Workplace of the Future 2019» (Fremtidens digitale arbeidsplass 2019) for Norden er tilgjengelig for ISG Insights™-abonnenter eller som et engangskjøp på denne nettsiden.

Om ISG Provider Lens™-undersøkelser

Kvadrantresearchserien fra ISG Provider Lens™ er den eneste vurderingen av tjenesteleverandører i sin klasse som kombinerer empirisk, databasert undersøkelse og markedsanalyse med reell, praktisk erfaring og observasjoner fra ISGs globale rådgivningsteam. Virksomheter vil ha tilgang til et vell av detaljert data og markedsanalyse som gjør det lettere å velge riktige leverandørstrategipartnere, mens ISG-veiledere bruker rapportene til å validere sin egen markedskunnskap og gi anbefalinger til ISGs virksomhetskunder. Researchen dekker på nåværende tidspunkt leverandører som tilbyr tjenester globalt, på tvers av Europa og Latin-Amerika, samt USA, Tyskland, Storbritannia, Norden og Brasil, og flere markeder kommer i fremtiden. Hvis du vil har mer informasjon om undersøkelser fra ISG Provider Lens, kan du besøke denne nettsiden.

Denne serien utfyller arketyperapportene til ISG Provider Lens, som tilbyr en første-av-sitt-slag vurdering av leverandører fra perspektivet til bestemte kjøpertyper.

Om ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III), er et ledende firma innenfor global teknologiundersøkelse og -veiledning. ISG er en pålitelig forretningspartner for mer enn 700 kunder, deriblant mer enn 70 av de 100 beste virksomhetene i verden, og vier seg til å hjelpe selskaper, organisasjoner i den offentlige sektoren samt tjeneste- og teknologileverandører oppnå fenomenal drift og raskere vekst. ISG spesialiserer seg på digital forvandlingstjenester, deriblant automatisering, sky- og dataanalyse, rådgivning om leverandørstrategi, virksomhetsstyring, nettleverandørtjenester, strategi- og driftsdesign, forandringsledelse, research og analyse om markedsinformasjon og -teknologi. Selskapet ble grunnlagt i 2006 og er basert i Stamford i Connecticut. ISG har i dag mer enn 1300 digitalklare fagfolk i mer enn 20 land – et globalt team som er kjent for sin innovative tenkemåte, markedsinnfytelse, dyp bransje- og teknologiekspertise og undersøkelse- og analyseferdigheter basert på bransjens mest omfattende markedsdata. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.isg-one.com.

