Nordiske foretak flytter til offentlig sky

En rapport fra ISG Provider Lens™ finner at bedrifter i området fokuserer seg på bruk av sky til å innovere og transformere virksomhetene sine.

STOCKHOLM, 3. januar, 2020 /PRNewswire/ -- Bedrifter i de nordiske land fjerner seg fra gamle IT-driftsmodeller til fordel for den offentlige skyen som blir adoptert på tvers av alle bransjer, i henhold til en ny rapport publisert i dag av Information Servies Group, (ISG) (Nasdaq: III), et ledende globalt firma innen teknologiforskning og -rådgivning.

ISG-leverandøren Lens™ Public Cloud - Solutions & Service Partners-rapporten finner at nordiske bedrifter i 2019 - i deres press for innovasjon og digital transformasjon - utnytter skytjenester og reduserer bruken av tradisjonell IT-outsourcing. Rapporten uttrykker at resulterende besparelser som følger av disse kostnadsreduserende endringene blir reinvestert i digitaliseringsprogrammer.

Mange nordiske foretak går over til en multi-sky tilnærming, og informasjons- og teknologisjefene deres fokuserer seg på en flerårlig strategi når det besluttes hvorvidt Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure eller Google Cloud Platform (GCP) skal benyttes, heter det i rapporten.

"Offentlige skytjenester blir mainstream i det nordiske markedet", sa Barry Mathews, partner og leder for ISG North Europe. "IT-markedet i Norden har alltid vært et av de mest progressive i Europa, og investering på offentlige skytjenester har økt i disse landene i de siste årene."

Rapporten anser at markedet for en infrastruktur som en tjeneste gror i Norden med flytting av virksomheter fra sine kritiske arbeidsmengder til offentlig sky. Veksten innen skyadopsjon skjer på grunn av behovet for bedret datasikkerhet, en stigning i sky-native applikasjonsutvikling og en økning i bruken av containere og mikrotjenester. AWS opparbeider en tidlig fordel i IaaS-markedet, men Microsoft Azure får trekkraft i Norden, heter det i rapporten.

Platform-as-a-Service-markedet i Norden vokser også, men med et jevnere tempo, legger rapporten til. Mange nordiske virksomheter moderniserer eksisterende applikasjoner og lager nye applikasjoner i skyen, men å finne erfarne og rimelige plattformadministratorer er en utfordring for mange organisasjoner.

PaaS har imidlertid hjulpet flere nordiske virksomheter med å sentralisere applikasjonsutvikling og ta i bruk en administrert containerplattform, heter det i rapporten. PaaS har også hjulpet organisasjoner med i å bruke sky-native teknologier som lav-kode/ingen-kode tilbud, serverløse plattformer og mikrotjenester, hvilket tillater kontinuerlig innovasjon og raskere tid til markedsføring.

I mellomtiden tilbyr offentlige skytjenesteleverandører i Norden integrerte ledelsestjenester for multisky arbeidsmengder, heter det i rapporten. Mange tjenesteleverandører har bygget sine egne sky-management-plattformer (CMP) for å hjelpe bedrifter med å administrere arbeidsmengder og kontrollere utgifter. De fleste tilgjengelige sky-management-plattformer er sky agnostiske og leverandørneutrale, og mange tjenesteleverandører tilbyr CMPer som en del av en samlet skytjenestepakke.

ISG-leverandøren Lens™ Public Cloud i 2019 — rapport for Solutions & Service Partners for Norden, evaluerer mulighetene til 49 leverandører på tvers av syv kvadranter: Public Cloud Transformation Services, Managed Public Cloud Services, Managed Public Cloud Services for AWS, Managed Public Cloud Services for Azure , Managed Public Cloud Services for GCP, aPaas - Application Development Platforms som en tjeneste og IaaS - (Hyperscale) infrastruktur som en tjeneste.

Rapporten benevner Accenture som leder i fem kvadranter, og Capgemini, DXC Technology, HCL, TCS og Wipro som ledere av fire. AWS, Fujitsu, Google, Microsoft og Nordcloud er ledere i to kvadranter, og Rackspace er ledende i én.

ISG-leverandøren Lens™ Public Cloud - Solutions & Service Partners-rapporten fra 2019 for Norden er tilgjengelig for ISG Insights™-abonnenter eller for engangskjøp på dette nettstedet.

Om ISG Provider Lens™ forskning

ISG-leverandøren Lens™ Quadrant-forskningsserien er den eneste tjenesteleverandørevalueringen i sitt slag som kombinerer empirisk, datadrevet forskning og markedsanalyse med virkelig erfaring og observasjoner fra ISGs globale rådgivende team. Her finnes en mengde med detaljerte data og markedsanalyser for å bidra til å velge deres utvalg av passende kildepartnere, mens ISG-rådgivere bruker rapportene for å validere sin egen markedskunnskap og komme med anbefalinger til ISGs bedriftskunder. For tiden dekker forskningen leverandører som tilbyr sine tjenester globalt, over hele Europa og Latin-Amerika, i tillegg til i USA, Tyskland, Storbritannia, Norden og Brasil, med ytterligere markeder lagt til i fremtiden. For mer informasjon om ISG Proider Lens forskning, besøk dette nettstedet.

Serien er et supplement til ISG Provider Lens Archetype-rapporter, som tilbyr en førsteklasses evaluering av leverandører med perspektiv til spesifikke kjøpertyper.

Om ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) er et ledende firma innen global teknologi og forskning. ISG er en pålitelig forretningspartner til mer enn 700 kunder, deriblant mer enn 70 av de 100 topp virksomhetene i verden, og er forpliktet til å hjelpe selskaper, den offentlige sektoren og leverandører av tjenester og teknologi med å oppnå driftsmessig dyktighet og raskere vekst. Selskapet spesialiserer seg på digitale transformasjonstjenester, inkludert automatisering, sky- og dataanalyse, rådgivning om sourcing, styrte styrings- og risikotjenester, nettverk transportørtjenester, strategi og driftsdesign, endringsledelse, markedsundersøkelser og teknologiforskning og analyse. ISG ble grunnlagt i 2006 med base i Stamford, Conn., og sysselsetter mer enn 1.300 digitalt beredte fagfolk med drift i over 20 land - et globalt team med renommé for innovative tenkning, markedsinnflytelse, dyp kompetanse innen industri og teknologi, forskning av verdensklasse og analytiske evner basert på bransjens mest omfattende markedsdata. For mer informasjon, besøk www.isg-one.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/454165/ISG_Logo.jpg

Related Links

http://www.isg-one.com



SOURCE Information Services Group, Inc.