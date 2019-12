Nordiske virksomheder transformerer IT og stabiliserer driften ved hjælp af udvikling af næste generations-applikationer

Rapport fra ISG Provider Lens™ viser, at nordiske virksomheder indfører maskinlæring og andre automatiseringsredskaber for at forhindre problemer

STOCKHOLM, 23. december 2019 /PRNewswire/ -- Virksomheder i de nordiske lande bruger leverandører af næste generations-applikationer til at transformere deres IT-infrastruktur, stabilisere deres drift og forbedre kundernes tilfredshed, siger en ny rapport, der blev offentliggjort i dag af Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), der er en førende global forsknings- og rådgivningsvirksomhed inden for teknologi.

Rapporten for 2019 om Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM) Services for the Nordics fra ISG Provider Lens™, viser, at virksomhederne i de nordiske lande indfører automatisering i deres applikationsudvikling og i stigende grad bruger maskinlæring til identifikation og forudsigelse af problemer. Leverandører af ADM-ydelser bruger det faldende antal problemer til at understrege fordelene over for deres erhvervskunder ved at optimere omkostninger og fokusere på løbende kvalitetsforbedringer.

Algoritmer til AI og maskinlæring giver også nordiske virksomheder viden baseret på kognitive analyser og analyser af forventninger, herunder automatiseret forretningsmodellering og overgang til nye forretningsprocesser, siger rapporten.

Nordiske virksomheder er også interesseret i processer inden for agile-udvikling, men leverandørerne skal udvise differentierede kvalifikationer for at tiltrække sig opmærksomhed på markedet, anfører rapporten. Mange leverandører skalerer deres praksis inden for agile for at opnå tværgående transformation til agile i kundernes organisationer. Distribuerede agile-teams bliver mere og mere populære i de nordiske lande, fordi distribuerede teams ofte giver højere produktivitet og højere grad af engagement end samlokaliserede teams, tilføjer rapporten.

"Udlicitering af applikationer har udviklet sig fra en traditionel udviklingstilgang til brugen af innovative, agile-baserede driftsmodeller, der gør kerneudviklingsmodellen til en direkte konkurrencefordel for mange virksomheder," sagde Jan Erik Aase, direktør og international chef for ISG Provider Lens Research. "Erhvervskundernes krav styres i øjeblikket af mobile og andre nye teknologier, der er drivkraften bag transformationen af branchen for applikationsydelser."

Rapporten registrerer også en voksende interesse i udvikling med begrænset kodning hos erhvervskunder i de nordiske lande. Selvom udvikling med begrænset kodning fortsat er ny på markedet, er kunderne interesseret, fordi processen giver mulighed for hurtigere udvikling af prototyper og hurtig udrulning. Mange leverandører indgår partnerskab med eller opkøber nichevirksomheder inden for udvikling med begrænset kodning for at øge deres kapacitet inden for området.

Nordiske virksomheder flytter sig gradvist over mod løbende testmetoder, efterhånden som agile-udvikling, DevOps og automatisering bliver den nye standard inden for IT-branchen, siger rapporten. Løbende test vinder indpas i takt med, at nordiske virksomheder kræver hurtigere levering af applikationer. Virksomheder ønsker leverandører, der kan levere et samlet løbende testforløb som en ydelse, og mange leverandører investerer i AI og maskinlæringsteknologi for at forbedre deres ydelser af løbende test.

Rapporten Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM) Services for the Nordics for 2019 fra ISG Provider Lens™ evaluerer 20 leverandører i tre sektorer: Udvikling og vedligeholdelse af næste generations-applikationer (ADM), agile-udvikling og løbende test.

Rapporten nævner HCL og TCS som førende i alle tre sektorer. Capgemini, Cognizant, DXC Technology og Infosys nævnes som førende i to sektorer og Tech Mahindra og Wipro som førende i én sektor.

Abonnenter på ISG Insights™ kan hente rapporten Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM) Services for the Nordics for 2019 fra ISG Provider Lens™ på denne webside, hvor rapporten også kan købes for et engangsbeløb.

Om ISG Provider Lens™ Research

Sektorundersøgelserne fra ISG Provider Lens™ Quadrant er den eneste evaluering af tjenesteudbydere af sin art og kombinerer empiriske, datadrevne undersøgelser og markedsanalyser med erfaringer fra den virkelige verden og kommentarer fra ISG's globale ekspertteam. Virksomheder får adgang til et væld af detaljerede data og markedsanalyser, der kan bistå dem med at udvælge de rigtige sourcingpartnere, og ISG-eksperter bruger rapporterne til at bekræfte deres egen viden om markedet og til at give anbefalinger til ISG's erhvervskunder. Undersøgelsen dækker leverandører, der tilbyder deres ydelser globalt, i Europa og Latinamerika samt i USA, Tyskland, Storbritannien, de nordiske lande og Brasilien. Yderligere markeder forventes at komme til fremover. Besøg dette websted for at få flere oplysninger om undersøgelser fra ISG Provider Lens.

Serien er et supplement til arketyperapporterne fra ISG Provider Lens, som indeholder en enestående evaluering af leverandører set ud fra specifikke købertypers perspektiv.

Om ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) er en førende global forsknings- og konsulentvirksomhed inden for teknologi. ISG, der er en pålidelig forretningspartner for over 700 kunder, herunder over 70 fra top 100-listen over verdens førende virksomheder, har forpligtet sig til at bistå virksomheder, offentlige sektororganisationer og leverandører af tjenester og teknologi med at opnå den mest optimale drift og hurtigere vækst. Virksomheden specialiserer sig i ydelser til digital transformation, herunder automatisering og dataanalyser, sourcing af konsulentbistand, administrerede ledelses- og risikoydelser, netværksydelser, design af strategi og drift, forandringsledelse, market intelligence og forskning i og analyser af teknologi. ISG, der blev grundlagt i 2006 og er beliggende i Stamford, Connecticut, USA, beskæftiger over 1.300 IT-eksperter i over 20 lande – et globalt team der er kendt for sin innovative tænkning, markedsindflydelse, dybe branche- og teknologiekspertise samt forskning og analyser i verdensklasse baseret på branchens mest omfattende markedsdata. Besøg www.isg-one.com for at få flere oplysninger.

