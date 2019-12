Nordiske virksomheter forvandler IT-infrastrukturen og stabiliserer driften via neste generasjons programvareutvikling

Rapport fra ISG Provider Lens™ viser at virksomheter i Norden tar i bruk maskinlæring og annen automatisering for å forebygge programvareproblemer

STOCKHOLM, 24. des. 2019 /PRNewswire/ -- Virksomheter i de nordiske landene bruker leverandører av såkalt next-gen programvareutvikling til å forvandle IT-infrastrukturen, stabilisere driften og få forbedret kundetilfredshet, ifølge en ny rapport som er utgitt i dag av Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), et globalt ledende firma innenfor teknologiforskning og ‑veiledning.

Rapporten «Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM) Services» (Neste generasjons programvareutvikling og ‑vedlikeholdstjenester, ADM) for 2019 fra ISG Provider Lens™ for Norden viser at virksomheter i Norden gjerne vil benytte automatiserte programvareutviklingsprosesser, med økt bruk av maskinlæring til å være med å identifisere og forutsi feilhendelser. I takt med at antallet feilhendelser reduseres, sender ADM-tjenesteleverandører fordelene videre til virksomhetskundene sine ved å optimalisere kostnadene og fokusere på kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Algoritmer for kunstig intelligens og maskinlæring genererer dessuten kognitiv og prediktiv analyse for nordiske virksomheter, blant annet innenfor automatisert virksomhetsmodellering og overføring av forretningsprosesser, viser rapporten.

Nordiske virksomheter interesserer seg også for smidig utvikling, men tjenesteleverandørene må utvise differensiert kompetanse for å være attraktive i markedet, ifølge rapporten. Mange tjenesteleverandører er i ferd med å skalere de smidige metodene sine for å få smidig transformasjon for hele organisasjoner for kundene sine. Distribuerte smidige team er i ferd med å bli populære i Norden, der distribuerte team ofte har høyere produktivitet og engasjement enn samlokaliserte team, ifølge rapporten.

«Outsourcing av programvare har utviklet seg fra en tradisjonell utviklingstilnærming til en tilnærming som benytter disruptive, smidig-baserte driftsmodeller, og dette gjør kjerneutviklingsmodellen til en direkte konkurransefordel for mange virksomheter» sier Jan Erik Aase, director og global leader hos ISG Provider Lens Research. «Kravene virksomhetskunder stiller, avledes i dag av mobile og andre kommende teknologier, som fyrer opp under forvandlingen innenfor området for programvaretjenester.»

Rapporten viser også til en økende interesse for lav-kodeutvikling blant virksomhetskunder i Norden. Selv om lav-kodeutvikling fremdeles er nytt på markedet, er kundene interesserte fordi det muliggjør raskere prototyper og rask implementering. Mange tjenesteleverandører går sammen med eller kjøper opp lav-kodeleverandører for å styrke kompetansen sin innenfor smidig utvikling.

Nordiske virksomheter beveger seg også gradvis mot kontinuerlig testing siden smidig utvikling, DevOps og automatisering holder på å bli den nye standarden i IT-bransjen, sier rapporten. Kontinuerlig testing øker i takt med at nordiske virksomheter krever raskere levering av programvare. Virksomhetene søker tjenesteleverandører som kan levere «end-to-end» kontinuerlig testing som en tjeneste, og mange leverandører investerer i KI- og maskinlæringsteknologi for å utvide kompetansen innenfor kontinuerlig testing.

Rapporten «Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM) Services» for 2019 fra ISG Provider Lens™ for Norden vurderer kompetansen til 20 leverandører i tre kvadranter: Neste generasjons-ADM, smidig utvikling og kontinuerlig testing.

Rapporten betegner HCL og TCS som ledende i alle tre kvadranter. Capgemini, Cognizant, DXC Technology og Infosys betegnes som ledende i to kvadranter, og Tech Mahindra og Wipro betegnes som ledende i én.

Rapporten «Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM) Services» for 2019 fra ISG Provider Lens™ for Norden er tilgjengelig for ISG Insights™-abonnenter eller som et engangskjøp på denne nettsiden.

Om ISG Provider Lens™-forskning

Kvadrantforskningsserien fra ISG Provider Lens™ er den eneste vurderingen av tjenesteleverandører i sin klasse som kombinerer empirisk, databasert undersøkelse og markedsanalyse med reell, praktisk erfaring og observasjoner fra ISGs globale rådgivningsteam. Virksomheter vil ha tilgang til et vell av detaljert data- og markedsanalyse som gjør det lettere å velge riktige leverandørstrategipartnere, mens ISG-veiledere bruker rapportene til å validere sin egen markedskunnskap og gi anbefalinger til ISGs virksomhetskunder. Forskningen omfatter på nåværende tidspunkt leverandører som tilbyr tjenester globalt, på tvers av Europa og Latin-Amerika, samt USA, Tyskland, Storbritannia, Norden og Brasil, og flere markeder kommer i fremtiden. Hvis du vil har mer informasjon om undersøkelser fra ISG Provider Lens, kan du besøke denne nettsiden.

Denne serien utfyller arketyperapportene til ISG Provider Lens, som tilbyr en første-av-sitt-slag vurdering av leverandører fra perspektivet til bestemte kjøpertyper.

Om ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III), er et ledende firma innenfor global teknologiforskning og -veiledning. ISG er en pålitelig forretningspartner for mer enn 700 kunder, deriblant mer enn 70 av de 100 beste virksomhetene i verden, og vier seg til å hjelpe selskaper, organisasjoner i den offentlige sektoren samt tjeneste- og teknologileverandører oppnå fenomenal drift og raskere vekst. ISG spesialiserer seg på digitale forvandlingstjenester, deriblant automatisering, sky- og dataanalyse, rådgivning om leverandørstrategi, virksomhetsstyring, nettleverandørtjenester, strategi- og driftsdesign, forandringsledelse, forskning og analyse om markedsinformasjon og -teknologi. Selskapet ble grunnlagt i 2006 og er basert i Stamford i Connecticut. ISG har i dag mer enn 1300 digitalklare fagfolk i mer enn 20 land – et globalt team som er kjent for sin innovative tenkemåte, markedsinnflytelse, dyp bransje- og teknologiekspertise og forsknings- og analyseferdigheter basert på bransjens mest omfattende markedsdata. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.isg-one.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/454165/ISG_Logo.jpg

Related Links

http://www.isg-one.com



SOURCE Information Services Group, Inc.