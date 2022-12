Norgine annonce la conclusion d'un investissement par Goldman Sachs Asset Management

LONDRES, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Norgine Europe B.V. (« Norgine », la « Société »), une société pharmaceutique européenne spécialisée de premier plan, a annoncé que le département Private Equity de Goldman Sachs Asset Management a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans la Société. La conclusion de cette opération est une étape clé dans l'histoire de Norgine, détenue plus de 110 ans par la famille Stein (qui continuera à détenir une participation importante dans la Société). Avec Goldman Sachs Asset Management comme partenaire clé, Norgine occupe désormais une position stratégique pour mener à bien sa mission de commercialisation de médicaments innovants tout en plaçant délibérément les patients au cœur de sa stratégie. La Société concentre ses efforts sur sa croissance en améliorant son portefeuille actuel de marques phares, en concevant et en commercialisant des produits innovants en phase de développement, et en exploitant la plateforme Norgine par le biais d'initiatives de développement commercial.

Depuis plus de 35 ans, Norgine se consacre à la mise en place de sa plateforme entièrement intégrée en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande et a enregistré une croissance constante pendant cette période. Aujourd'hui, Norgine réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 500 millions d'euros. Son portefeuille comprend la marque emblématique MOVICOL, qui existe depuis plus de 25 ans, une liste toujours plus importante de produits délivrés sur ordonnance et une gamme de produits innovants en phase de développement dans plusieurs domaines thérapeutiques.

La Société est une véritable plateforme pharmaceutique spécialisée. Elle a fait ses preuves en matière de développement, d'acquisition et d'achat d'actifs sous licence, tout en exploitant ses opérations intégrées qui comprennent une infrastructure paneuropéenne et de solides capacités en matière de réglementation, d'accès au marché et de lancement.

Christopher Bath, Président-directeur général de Norgine, a déclaré : « Je suis heureux de constater l'aboutissement de cette transaction de transformation et de commencer à travailler sérieusement avec l'équipe du Goldman Sachs Asset Management. Je suis fermement convaincu que les capacités différenciées de Norgine, son offre de produits unique et sa collaboration étroite avec notre actionnaire majoritaire Goldman Sachs Asset Management nous permettront de réaliser le véritable potentiel de notre plateforme pharmaceutique entièrement intégrée au profit des patients en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Je suis impatient de mettre à profit le réseau mondial de Goldman Sachs et sa grande expertise en matière d'investissement dans le secteur pharmaceutique et la santé grand public C'est passionnant de faire partie de cette grande entreprise ! »

À propos de Norgine

Norgine est une société pharmaceutique européenne spécialisée qui met tout en œuvre pour fournir des médicaments innovants aux patients depuis plus d'un siècle. La vaste expérience européenne de la Société, son infrastructure entièrement intégrée et son approche exceptionnelle du partenariat lui permettent d'appliquer rapidement des solutions créatives pour apporter aux patients des médicaments qui changent leur vie et auxquels ils n'auraient peut-être pas accès autrement. Norgine est fière d'avoir aidé 24 millions de patients dans le monde en 2021 et d'avoir généré 505 millions d'euros de ventes nettes de produits, soit une croissance de 10 % par rapport à 2020.

Norgine est directement présente dans 16 pays européens, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, et emploie plus de 1 500 personnes.

NORGINE et le logo avec la voile sont des marques de commerce du groupe de sociétés Norgine.

À propos du département Private Equity de Goldman Sachs Asset Management

En regroupant des investissements classiques et alternatifs, Goldman Sachs Asset Management offre à ses clients du monde entier un partenariat exclusif et donne la priorité aux performances sur le long terme. En tant que principal secteur d'investissement de Goldman Sachs (NYSE : GS), il propose des services d'investissement et de conseil à de grandes institutions, des conseillers financiers et des particuliers du monde entier, en s'appuyant sur un réseau mondial interconnecté et sur des informations sur mesure fournies par des experts, dans toutes les régions et sur tous les marchés (supervisant plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs dans le monde entier au 15 décembre 2022). Fondé en 1986, le département Private Equity de Goldman Sachs Asset Management a investi plus de 75 milliards de dollars depuis sa création.

