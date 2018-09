Norgine publie ses résultats du premier semestre 2018

AMSTERDAM, September 12, 2018 /PRNewswire/ --

La solide per formance du premier semestre 2018 reflète la croissance continue des principales marques de Norgine, ainsi que des chiffres d'affaires des produits tirés de l'acquisition de Merus Labs International Inc. ( « Merus » )

L'intégration de Merus est terminée

Norgine a réalisé un chiffre d'affaires de 196 millions d'euros au premier semestre 2018 (S1 2018), ce qui représente une hausse de 28 % par rapport au S1 2017. Cette croissance se doit aux produits bien établis qui viennent s'ajouter grâce à l'acquisition de Merus (plus de 32 millions d'euros de chiffre d'affaires) et à la croissance des produits phares promus par Norgine, notamment MOVICOL® et XIFAXAN® (plus de 11 millions d'euros par rapport au S1 2017).

Norgine ne cesse d'améliorer la performance de ses produits en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande, où elle investit dans l'optique de sa croissance future.

MOVICOL® - le traitement leader du marché contre la constipation a fortement progressé en glissement annuel, avec un chiffre d'affaires de 79 millions d'euros au S1 2018, soit une hausse de 6 % par rapport au S1 2017.

MOVIPREP ® - la préparation int estinale de 2 litres pour la coloscopie de Norgine - a réalisé un chiffre d'affaires de 29,8 millions d'euros au S1 2018, soit une hausse de 5 % par rapport au S1 2017.

PLENVU® - la première préparation intestinale d'un litre pour la coloscopie a reçu l'approbation de la FDA en mai 2018 et a été lancée aux États-Unis en septembre 2018. Elle est commercialisée par l'intermédiaire de l'infrastructure de Norgine en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

XIFAXAN® 550mg - pour le traitement de l'encéphalopathie hépatique - a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros au S1 2018, soit une hausse de 21 % par rapport au S1 2017.

LYMPHOSEEK® - un nouveau produit radiopharmaceutique utilisé dans la biopsie des ganglions lymphatiques sentinelles (SLNB), chez les adultes atteints d'un cancer du sein, d'un mélanome ou d'un carcinome épidermoïde localisé de la cavité orale. LYMPHOSEEK® a été lancé sur d'autres marchés en Europe. Il est commercialisé au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne.

Principaux développements commerciaux significatifs

Suite à l'acquisition de Merus en juillet 2017, l'intégration est désormais terminée.

Norgine poursuit sa stratégie de croissance et déménage dans de nouveaux bureaux situés à Wettenberg, en Allemagne. L'Allemagne est le plus grand marché de Norgine.

Peter Stein, PDG de Norgine, a déclaré : « Nos performances au cours du premier semestre 2018 démontrent que notre stratégie fonctionne. Nous continuons de commercialiser des produits transformateurs pour le bénéfice des patients. Les produits déjà existants acquis par l'intermédiaire de Merus et nos produits promus, en particulier MOVICOL® et XIFAXAN®, sont pour nous des moteurs de croissance essentiels. Avec l'ajout de PLENVU® à notre portefeuille de produits, nous prévoyons une nouvelle croissance au cours du reste de 2018 et en 2019. Notre succès reflète le travail acharné de notre équipe « One Norgine » qui a construit une plate-forme solide grâce à laquelle nous pouvons attirer de nouvelles opportunités pour le bénéfice des patients ».

