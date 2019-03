Norican Global A/S annonce la démission de son président-directeur général

TAASTRUP, Danemark, 29 mars 2019 /PRNewswire/ -- Norican Global A/S (« Norican Group »), une société de capital-investissement en propriété majoritaire d'Altor Fund IV Holding AB (« Altor »), a été informée hier par Robert E. Joyce, Jr de son intention de démissionner de ses fonctions de président-directeur général et de membre du conseil d'administration du Norican Group, avec prise d'effet le 31 mars 2019.

« Après dix-sept ans à la barre de cette superbe organisation et ayant enregistré un chiffre d'affaires et une performance BAIIA record en 2018, le moment est venu pour Norican de poursuivre sa prochaine phase de leadership stratégique », a commenté M. Joyce. « Bien que je sois fier de ce que notre équipe a accompli depuis 2002, le moment est venu pour une nouvelle approche dans le parcours de Norican. Dans des discussions tenues au cours des quelques derniers mois avec le président du Norican Group, M. Jean-Marc Lechêne, et avec le partenaire principal d'Altor, M. Søren Johansen, nous avons convenu que le moment était approprié pour l'équipe d'assurer une transition de leadership. Je vais donc démissionner de mes fonctions de membre du conseil d'administration et de président-directeur général dimanche prochain, tout en restant un actionnaire important pendant le reste de la période d'investissement d'Altor. »

M. Joyce a conclu avec cette observation, « Cela a été pour moi un grand privilège de travailler avec une équipe aussi dévouée et professionnelle tout au long de ma carrière. Je leur demande de faire preuve du même niveau de dévouement et de professionnalisme envers mon successeur. »

« C'est avec beaucoup d'émotion que je dis au revoir à Rob aujourd'hui », a declaré M. Lechêne. « Pendant son long mandat, il a fait de Norican un leader mondial en formation de pièces et en préparation de pièces tout en constituant une excellente équipe. Rob peut tirer une légitime fierté de ce qu'il a accompli ! Et, au nom de l'ensemble du conseil d'administration, je lui souhaite beaucoup de succès et de satisfaction dans le nouveau chapitre de sa vie qui commence. »

