Norican Global A/S anuncia el nombramiento de su nuevo presidente ejecutivo y director general

TAASTRUP, Dinamarca, 29 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Norican Global A/S ("Norican Group"), sociedad de cartera con participación mayoritaria en el fondo de inversión de capital privado Altor Fund IV ("Altor"), se complace en anunciar la contratación de un nuevo presidente ejecutivo y director general. El Sr. Anders Wilhjelm se integrará a Norican Group el lunes, 1 de abril de 2019, y estará bajo el mando del Sr. Jean-Marc Lechêne, presidente del Consejo de Administración.

Anders Wilhjelm llega a Norican Group con amplia pericia operativa en diversos mandos directivos e importante experiencia como miembro de consejos directivos. Tras iniciar su trayectoria profesional en Carlsberg A/S y McKinsey & Co., Anders ocupó, en ascenso, una serie de cargos de liderazgo internacional durante diez años con Danisco A/S; su último puesto en la empresa fue vicepresidente ejecutivo. Después de Danisco, Anders fue presidente ejecutivo y director general de GEA Process Engineering, empresa de proyectos internacionales con ingresos que rondan los dos mil millones de euros, durante los siguientes seis años. Su más reciente cargo de liderazgo fue el de director general grupal de Solar A/S. La trayectoria operativa de Anders se ve enriquecida al aportar al grupo un importante acervo de experiencia como miembro de consejos de administración, incluida su actual pertenencia a Biomar A/S, DAT-Schaub A/S, Tresu Group A/S y BIMobject AB (presidente).

"Estamos felices de dar la bienvenida a Anders como nuevo presidente ejecutivo y director general de Norican Group. Ser capaces de atraer a un ejecutivo de su calibre, experiencia e intelecto marca un hito más en la trayectoria de Norican", dijo Jean-Marc Lechêne. "Ansiamos colaborar con él durante la siguiente etapa de nuestra evolución estratégica".

"Me entusiasma enormemente formar parte del equipo de Norican", dijo Anders Wilhjelm. "Norican es una sólida combinación de gente experta, grandes tecnologías, un negocio mundial y un equipo de propietarios con el que ya estoy disfrutando colaborar".

