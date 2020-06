NoSoapCompany : bornes désinfectantes intelligentes dans les espaces publics pour prévenir l'apparition d'une nouvelle épidémie de coronavirus

VELP, Pays-Bas, 22 juin 2020 /PRNewswire/ -- Pour aider à prévenir la propagation d'une deuxième vague d'infections de coronavirus, l'entreprise néerlandaise NoSoapCompany a lancé une campagne européenne visant à faire des bornes désinfectantes intelligentes une composante permanente des bâtiments publics.

La désinfection des mains doit devenir la nouvelle norme pour le public. C'est pourquoi les distributeurs intelligents ne devraient pas seulement être réservés aux hôpitaux, mais être disponibles partout où de grands nombres de personnes transitent. Des écoles aux centres commerciaux, des entreprises aux salles de sport, des cinémas aux supermarchés. Ils doivent devenir aussi omniprésents que les robinets mains libres et les distributeurs de savon automatisés dans les toilettes publiques le sont aujourd'hui.

Alors que l'Europe sort du confinement et que les entreprises et institutions rouvrent, il est extrêmement important que les clients et les employés soient protégés contre l'infection par le virus Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies préconisent l'hygiène des mains comme le moyen le plus efficace et le plus rentable pour limiter la propagation des maladies.

Au cours des derniers mois, cette question a souvent été traitée de manière médiocre et inadaptée. Dans les magasins, les cabinets de médecins et autres établissements très fréquentés, les clients étaient accueillis par de petites tables ou des structures improvisées avec des bouteilles de désinfectant pour les mains qui étaient soit vides, soit inutilisées. « Il ne s'agit pas de solutions adéquates à long terme pour obtenir l'adhésion du public. Une hygiène systématique des mains n'est possible que si elle est attrayante, omniprésente et toujours à la disposition de l'utilisateur. C'est pourquoi nous souhaitons offrir une solution fiable et à long terme qui restera en place pendant des années, et non des semaines », a déclaré Julien Pescheux, CEO de NoSoapCompany.

La société a lancé une borne désinfectante de haute technologie, HYiGO, qui se connecte au cloud via l'IdO. Le dispositif envoie un signal lorsqu'il est nécessaire de recharger l'unité en gel désinfectant ou lorsque la batterie doit être chargée. Il produit également des données d'utilisation pertinentes qui peuvent s'avérer précieuses pour les entrepreneurs et les institutions. Jusqu'à récemment, les distributeurs intelligents se trouvaient principalement dans des hôpitaux et des institutions comme l'UMCG et l'hôpital Martini, mais aussi à l'aéroport de Schiphol, au WTC et au Malietoren de La Haye. NoSoapCompany a étendu sa capacité de production au cours des derniers mois pour être en mesure de livrer le distributeur dans toute l'Europe. Au cours des prochaines semaines, 2 000 nouveaux appareils entreront sur le marché européen.

