NoSoapCompany lanza unidades higiénicas de manos inteligentes para espacios públicos

VELP, Países Bajos, 22 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Para ayudar a prevenir una segunda ola de infecciones por coronavirus, la compañía holandesa NoSoapCompany ha lanzado una campaña paneuropea para hacer que los dispensadores de desinfectante sean un elemento permanente en los edificios públicos.

La higiene de las manos se ha convertido en una nueva normalidad para el público. Por ello, los dispensadores inteligentes no deberían reservarse solamente para hospitales sino también deberían estar disponibles en cualquier parte donde transite gran número de personas. Desde escuelas a centros comerciales, desde empresas a gimnasios, desde cines a supermercados. Deben ser tan ubicuos como los lavabos y los dispensadores de jabón automáticos en los baños públicos.

Con Europa saliendo de la cuarentena y las empresas e instituciones volviendo a estar operativas, es de fundamental importancia que los clientes y empleados estén protegidos ante las infecciones del virus de la Covid-19. Tanto la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades defienden la higiene de manos como la manera más rentable y efectiva de limitar la propagación de enfermedades.

En los últimos meses esto se abordó a menudo de maneras deficientes o irregulares. En las tiendas, las consultas del médico y otros lugares muy frecuentados, los clientes eran recibidos en pequeñas mesas o estructuras improvisadas con botellas de desinfectante de manos que estaban vacías o sin usar. "Estas no son soluciones adecuadas a largo plazo para la aceptación pública. La higiene de manos sistemática solo es posible si es atractiva, omnipresente y siempre está lista para el usuario. Por ello, queremos ofrecer una solución fiable y a largo plazo que permanezca durante años, no semanas", dijo Julien Pescheux, consejero delegado de The NoSoapCompany.

La compañía ha lanzado una unidad higiénica de manos de alta tecnología, HYiGO, que se conecta a la nube a través de IoT. El dispositivo envía una señal cuando hay que reemplazar el desinfectante o cuando hay que cargar la batería. También ofrece datos de uso relevantes que pueden ofrecer a los empresarios e instituciones perspectivas valiosas. Hasta hace poco, el dispensador inteligente se encontraba principalmente en hospitales e instituciones como UMCG y el Martini Hospital, y también en Schiphol Airport, el WTC y The Hague's Malietoren. The NoSoapCompany ha expandido su capacidad de producción en los últimos meses para poder ofrecer el dispensador en toda Europa. En las próximas semanas, 2.000 nuevos dispositivos entrarán en el mercado europeo.

