Nossolar recebe nota máxima em imóveis de alto padrão

SÃO PAULO, 19 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Ele é empresário, já foi surfista, disputou campeonatos amadores e até profissionais. CEO da construtora Nossolar, Rodrigo Pacheco, começou a atuar na área ainda muito jovem, na empresa de seu pai. Sem nenhuma moleza, mesmo sendo o filho do dono, ele foi ajudante, fazia massa, descarregava caminhão, foi chefe dos ajudantes, pedreiro, até que perdeu o pai para a violência urbana em Santos.

O pai, nordestino do Ceará era um empreendedor nato! Começou fotografando turistas na Praia Grande, passou a contratar fotógrafos para fazer a função que antes desempenhava sozinho. Chegou a ter quiosque na praia, começou a investir no mercado da construção, foi o vereador mais votado por uma vez e eleito duas vezes e sempre foi muito amado na cidade. A reação a um assalto, na cidade de Santos, tirou-lhe a vida, interrompendo muitos planos.

Segundo Rodrigo todo o trabalho que seu pai o submeteu foram de suma importância para que a construtora alcançasse a credibilidade que tem hoje. "Eu achei que iria trabalhar no escritório, mas comecei na obra como ajudante e descarreguei muito caminhão na vida. Meu pai disse que eu tinha que saber tudo que acontece na obra, desde as fundações até a entrega das chaves e que só assim seria um bom profissional". Diz.

Dos dias de muita mão na massa Rodrigo Pacheco teve que administrar o negócio ao lado da mãe e do tio, que era sócio do pai na empresa. Em 2004 decidiu fundar a Nossolar e nunca mais parou! Chegou a realizar obras mais simples e independentes, mas Pacheco sempre pensou e sonhou grande, da mesma forma que o seu pai e ídolo. Assim começou a focar em um público mais exigente e a investir em empreendimentos de alto padrão.

A lição de seu pai deu tão certo que recentemente a Nossolar conquistou uma série de certificações, inclusive uma delas internacional, a mais alta que uma empresa de construção civil pode atingir, comprovando a credibilidade da empresa no mercado. "Somos a única construtora de alto padrão no litoral paulista com excelência e nota máxima. Recebemos certificações como PBQP-H, INMETRO, ISO 9001, IAF nacional e internacional. Garantia que nossos clientes podem confiar, já que utilizamos produtos de ponta em nossas construções". Comenta

Pacheco prosperou como empresário e admite que se rendeu ao luxo. "Já tive um Bentley, Lamborghini, andava de avião o tempo todo, mas tudo isso não me trazia mais felicidade. Quando estava prestes a comprar o próprio helicóptero decidi que precisava me dedicar a algo que amava e que pudesse fazer a diferença no mundo. Foi aí que surgiu o projeto da Nossolar de patrocinar atletas do Surfe". Afirma o empresário.

O foco de Pacheco não está em investir necessariamente em atleta que ganha, mas sim de atletas que inspiram a comunidade e se tornam os ídolos das crianças. Ele acredita que o esporte transforma vidas e muitos jovens podem ser salvos da criminalidade por meio do surfe. "Ajudo atletas e ainda fico perto de algo amo: o surfe". Conclui Rodrigo Pacheco, que acredita que apesar do atual cenário, a construção civil segue em ritmo acelerado, já que este mercado é seguro e rentável no País.

