Nostalgische Pixelkunst zieht weltweite Aufmerksamkeit auf sich, neuer Abenteuertitel „Tokyo Stories" wird auf der Taipei Game Show 2023 präsentiert

TOKIO, 16. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Drecom Co., Ltd. (Hauptsitz: Shinagawa-ku, Tokio; President und CEO: Yuki Naito) gibt bekannt, dass „Tokyo Stories", dessen Veröffentlichung für PC und Konsolen vorgesehen ist, auf der vom 2. bis 5. Februar 2023 stattfindenden Taipei Game Show 2023 präsentiert wird.

Original-Postkarten von Tokyo Stories werden exklusiv an Besucher verteilt.

Tokyo Stories

Informationen zu Tokyo Stories

Es handelt sich um ein 3D-Abenteuerspiel mit „einem visuellen Ausdruck, der Pixelkunst und 3D kombiniert" und dem Slogan „Die Geschichte eines Mädchens geht in der Stadt weiter, in der sie verschwunden ist".

Die Hauptfigur irrt in einem verschwindenden Tokio herum, um ihre beste Freundin zu suchen, die irgendwie verschwunden ist.

Das Spiel wurde von den preisgekrönten Machern von „rain/Lost in the rain (PS3/Sony Interactive Entertainment Inc.)" entwickelt. Die Musik wurde von den aufstrebenden Komponisten „newly" produziert und drückt eine noch nie dagewesene Sicht auf die Welt aus.

1. Werbevideo

YouTube-URL: https://youtu.be/eu3zvDbQ5L4

Die Geschichte

Eine Reihe von sich überschneidenden Geschichten im „leeren Tokio".

Warum ist die beste Freundin aus dem Leben des Protagonisten verschwunden?

Was will uns diese Stadt sagen?

Die Geschichte, die sie sich ausgedacht haben, wird immer spannender,

und bald nimmt alles eine unerwartete Wendung...

Offizielle Website

https://tokyo-stories.info/

Offizielle soziale Medien

Twitter

https://twitter.com/tky_stories

Instagram

https://www.instagram.com/tky_stories/

YouTube

https://www.youtube.com/@tokyostoriesgameindev.3481

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085223052659

Informationen zu unserem Stand auf der Taipei Game Show 2023

Wir werden die erste spielbare Demo außerhalb Japans auf der Taipei Game Show präsentieren und Original-Postkarten von Tokyo Stories exklusiv an Besucher verschenken.

Informationen zur Ausstellung

Details zum Stand

– Spielbare Demo

– Original-Postkarten von Tokyo Stories

– Vorstellung der Spiele von den Machern usw.

Standnummer: N527

Macher

Produzent/Regisseur

Yuki Ikeda

rain/Regisseur (PS3/Sony Interactive Entertainment Inc.)

Patchwork Heroes/Regisseur (PSP/Sony Interactive Entertainment Inc.)

Art Director

Seiichi Terashima

rain/Art Director (PS3/Sony Interactive Entertainment Inc.)

Patchwork Heroes/Art Director (PSP/Sony Interactive Entertainment Inc.)

Komponisten

newly (Broth Works)

Produktübersicht

Titel: Tokyo Stories – Arbeitstitel

Datum der Veröffentlichung: 2023 (Details noch offen)

Preis: Sprache

noch offen: Plattform

noch offen: PC/Konsole (Details noch offen)

Genre: Abenteuer

/Klassifizierung: Veröffentlichung/Entwicklung

zu klassifizieren: Drecom Co., Ltd.

Copyright-Hinweis: ©️ Drecom Co., Ltd.

Presse-Kit: https://drecom.co.jp/news/TokyoStories_TaipeiGameShow_presskit_images0116.zip

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1982485/Tokyo_Stories.jpg

SOURCE Drecom