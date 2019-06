Nota de prensa conjunta de JHI Associates Inc. y Mid-Atlantic Oil & Gas Inc.

TORONTO, 3 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- JHI Associates, Inc. ("JHI") y Mid-Atlantic Oil & Gas, Inc. ("MOGI") desean aclarar los detalles relacionados con la concesión de Canje Block offshore Guyana en 2015.Como declaración de registro, el bloque fue otorgado el 4 de marzo de 2015, utilizando el Guyana Model Production Agreement estándar. El pozo Liza-1 del Starbroek Block adyacente estuvo en un riesgo muy elevado, y no se perforó hasta la firma de la licencia de Canje Block. Anteriormente no hubo descubrimientos en ninguna parte de la Guyana offshore. JHI y MOGI siguieron todas las normativas aplicables y regulaciones de su aplicación para la licencia para el Canje Block.

Ni JHI ni MOGI han recibido ninguna solicitud de información, y ninguna compañía ha sido notificada de ninguna investigación pendiente en la concesión de la licencia para el Canje Block. Ambas compañías dan la bienvenida a la oportunidad para debatir acerca de este tema con las agencias autorizadas del Gobierno de Guyana en cualquier momento.

JHI y MOGI valoran nuestra reputación como Buenos ciudadanos empresariales, estando comprometidos con la operación de todos los aspectos de nuestros negocios de forma abierta, cooperativa y transparente. Reconocemos la importancia de este recurso para las personas de Guyana y somos responsables de explorar seriamente el petróleo y gas offshore de Guyana.

Los fundadores de JHI, John Cullen, y de MOGI, el doctor Edris K. Dookie, cuentan cada uno con más de 20 años de experiencia explorando el petróleo offshore de Guyana como cofundadores originales de CGX Energy. A través de CGX, ambos han dado servicio a Guyana de forma excepcional, por medio de la perforación de varios pozos offshore, y sobre todo en relación al papel pivote que han desempeñado en relación a la resolución de éxito de la disputa de la frontera marítima con Suriname.

Para la aplicación de la licencia de Canje Block, Cullen y Dookie llevaron un equipo técnico con más de 130 años de experiencia en exploración de petróleo offshore, además de disponer de capacidades financieras importantes basándose en su éxito anterior para conseguir cuentos de millones de dólares estadounidenses para proyectos de exploración de petróleo y gas en Guyana y en otras partes. Las calificaciones de JHI y de MOGI cumplen con los requisitos de Gobierno de Guyana que los solicitantes de la licencia deben demostrar en relación a la experiencia técnica y capacidades financieras.

Más información relacionada con nuestras capacidades financieras y experiencia técnica disponibles en nuestra página web www.jhiassociates.com .

A continuación se muestra el calendario de eventos relacionado con la Canje Licence:

Las negociaciones para el Canje Block comenzaron en marzo de 2013.

La licencia de Canje Block se otorgó el 4 de marzo de 2015.

Liza-1 empezó con la perforación el 5 de marzo de 2015.

El 20 de mayo de 2015 se anunció el pozo Liza-1 como un "descubrimiento destacado"

Se han perforado más de 40 pozos de forma offshore en la cuenca Guyana-Suriname antes de Liza-1, y no se han encontrado cantidades comerciales de petróleo ni de gas.

