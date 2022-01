Nota, l'entreprise technologique d'optimisation de l'IA, est sélectionnée comme membre Premier de NVIDIA Inception

NVIDIA Inception soutient des startups de pointe qui révolutionnent les industries avec des avancées dans l'IA et la science des données. Le programme gratuit compte plus de 9 000 membres qui ont accès aux meilleurs outils techniques, aux dernières ressources et à des opportunités de connexion avec des investisseurs. À mesure qu'une start-up grandit, les avantages du programme Inception évoluent pour lui permettre de poursuivre sa croissance. Les membres Premier bénéficient d'un gestionnaire de relations NVIDIA dédié, d'une assistance marketing NVIDIA accrue et d'un accès à des événements qui leur sont réservés.

Sélectionné en tant que membre Premier du programme Inception via le processus de sélection rigoureux du programme, Nota s'appuie sur sa technologie source d'optimisation de l'IA et fournit NetsPresso, une solution représentative, un système de transport intelligent basé sur la périphérie, l'authentification d'accès basée sur la reconnaissance faciale et une solution de surveillance des conducteurs à faible puissance dans un véhicule. Nota prévoit de faire progresser sa technologie d'optimisation de l'IA et de répondre aux besoins des clients du marché grâce à une étroite collaboration avec NVIDIA.

Myungsu Chae, le PDG de Nota, a déclaré : « Je suis fier d'avoir été sélectionné aux côtés des entreprises d'IA mondiales exceptionnelles dans la première année de coopération avec NVIDIA. »

En outre, Nota a participé à la conférence GTC de NVIDIA, qui s'est tenue en novembre, et a présenté NetsPresso, une plateforme AutoML axée sur le matériel. La technologie d'optimisation de l'IA de Nota, le système de transport intelligent basé sur la périphérie et la solution de surveillance des conducteurs à faible puissance seront également présentés au 2022 Embedded Vision Summit, la conférence et exposition de premier plan consacrée à une vision par ordinateur, pratique et déployable, et à l'IA visuelle. Cette conférence se tiendra en juin, en Californie, aux États-Unis.

Site Web de Nota : https://nota.ai

