Notebooks gaming AORUS da GIGABYTE evoluem, remodelando o jogo

TAIPEI, 1º de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A marca líder mundial em computadores GIGABYTE lançou sua nova geração de notebooks gaming profissionais AORUS, com processadores de 12ª geração Intel e placas de vídeo da série RTX 30Ti da Nvidia. A abordagem atualizada com chip duplo resultou em um grande salto no desempenho e em uma experiência de jogo mais fluida, com um aumento de 11% no desempenho em jogos. Além de um desempenho aprimorado, a AORUS expandiu os limites das dimensões dos notebooks para melhorar o aproveitamento visual dos gamers.