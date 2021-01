Notebooks GIGABYTE da Série RTX 30 Agora Disponível Após Notáveis Vendas Antecipadas Em Todo o Mundo

Equipados com as GPUs GeForce RTX™ para notebooks da série 30 baseadas na arquitetura NVIDIA Ampere™, os novos notebooks da GIGABYTE ostentam desempenho no nível de desktops, com a mais recente 10ª geração dos processadores Intel® Core, capazes de proporcionar um aumento de desempenho de 30% comparado à geração anterior. Para levar as GPUs RTX 30 aos limites de seu desempenho, a GIGABYTE atualizou o exclusivo sistema de resfriamento WINDFORCE Infinity com heatpipes em cobre e projeto de módulo térmico otimizado para aproveitar a capacidade extra da GPU. Os resultados revelaram que mesmo após 60 minutos de rigorosos testes de resistência, as velocidades da CPU e da GPU ainda se mantiveram estáveis a uma alta frequência, garantindo gameplay incrivelmente suave ou criação de conteúdo de forma rápida e facilmente.