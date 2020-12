GOL Finance Precifica US$200 milhões em Notes Sênior Garantidas de 8% com Vencimento em 2026

SÃO PAULO, 21 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL) (GOL ou "Companhia" ou "GLAI"), a maior companhia aérea do Brasil, informa que sua subsidiária GOL Finance precificou uma colocação privada (private placement) de dívida sênior no exterior no valor principal de US$200.000.000 (aproximadamente R$1.018.000.000), com remuneração de juros de 8,00% ao ano e vencimento em 2026 (as "Notes"), garantidas pela GLAI e pela GOL Linhas Aéreas S.A. ("GLA"), em conformidade com a seção 4(a)(2) do Securities Act de 1933, conforme alterado (o "Securities Act").

As Notes terão vencimento em 30 de junho de 2026, poderão ser liquidadas antecipadamente pela GOL depois do segundo aniversário de sua emissão, e serão garantidas por alienações fiduciárias de certos ativos: (i) substancialmente toda a propriedade intelectual da GOL, incluindo patentes, marcas registradas, nomes de marcas e domínios (avaliados independentemente em um valor agregado de R$3,53 bilhões); e (ii) as peças de reposição (spare parts) de aeronaves da GLA (avaliadas independentemente em um valor agregado de US$189 milhões).

A colocação privada das Notes é a primeira emissão dentro do novo programa de dívida garantida da GOL, arquitetado para complementar e diversificar ainda mais as emissões de dívida sem garantia da Companhia e sua estrutura de capital.

As garantias reais das Notes, juntamente com outras garantias que podem ser adicionadas ao pacote de garantias reais pela GOL, estão disponíveis para servirem como garantia real de outras emissões de dívida garantida (senior secured debt) ou de dívida garantida e conversível (senior secured exchangeable debt) da Companhia, no âmbito do programa, se houver.

A GOL utilizará os proventos da oferta para capital de giro das garantidoras, para o pagamento de certas dívidas existentes e para finalidades corporativas em geral.

As Notes e garantias não foram e não serão registradas sob o Securities Act e, a menos que assim o sejam, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto nos termos de alguma exceção às exigências de registro ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro do Securities Act.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 15 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Aviso Legal

As informações contidas neste comunicado não foram submetidas a qualquer auditoria independente ou revisão e contêm declarações prospectivas, estimativas e projeções relacionadas a eventos futuros, e que são, por natureza, sujeitas a riscos significativos e incertezas. Exceto pelas declarações de fatos históricos, todas as declarações contidas neste comunicado, inclusive, sem qualquer tipo de limitação, as declarações referentes à situação financeira futura da GOL e os resultados operacionais, estratégia, planos, objetivos e metas, eventos futuros nos mercados em que a GOL opera ou busca operar e quaisquer declarações precedidas de, seguidas de ou que incluam as palavras "acredita", "espera", "pretende", "tem a intenção de", "fará", "deve", "projeta", "estima", "antecipa", "almeja", "prevê" ou palavras e expressões similares, são declarações prospectivas. Os eventos futuros referidos nessas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, contingências e outros fatores, muitos dos quais estão além do controle da GOL, que podem fazer com que os resultados, performances ou eventos sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Essas declarações prospectivas são baseadas em inúmeras premissas relacionadas às estratégias de negócio atuais e futuras da GOL e ao ambiente no qual a GOL atuará no futuro e não são garantia de performance futura. Tais declarações prospectivas se aplicam tão somente à data na qual elas foram dadas. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes assume qualquer dever ou obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em função de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo, exceto conforme exigido por lei. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes emitem qualquer declaração, garantia ou previsão de que os resultados antecipados pelas declarações prospectivas serão alcançados, e que tais declarações prospectivas representam, em cada caso, apenas uma dentre muitos possíveis cenários e não deveriam ser vistos como o cenário padrão ou o cenário mais provável de se concretizar. Ainda que a GOL acredite que as estimativas e projeções nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, elas poderão se mostrar incorretas e os resultados finais podem se mostrar diferentes das estimativas e projeções. Sendo assim, você não deverá se basear nessas declarações prospectivas.

Medidas Não Contábeis

Consistentemente com práticas de mercado, a GOL divulga medidas não contábeis (não-GAAP) que não são reconhecidas sob IFRS ou outros padrões contábeis, inclusive "Dívida Líquida", "Dívida Líquida Ajustada", "Liquidez Total" e "EBITDA". A administração da Companhia acredita que a divulgação destas medidas não contábeis fornece informações úteis para seus investidores, analistas de mercado e o público em geral para comparar seu desempenho operacional com o de outras companhias no mesmo e em outros setores. Entretanto, estas medidas não contábeis não tem significados e metodologias padronizados e podem não ser diretamente comparáveis com métricas de nome igual ou similar publicadas por outras companhias. Potenciais investidores não devem basear sua decisão de investimento em informações não contábeis como um substituto para as medidas contábeis como rentabilidade ou liquidez.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

