Notificación sobre el establecimiento de SBI PayKey Asia Co., Ltd, que ofrece servicios financieros en el teclado del smartphone

TEL AVIV, Israel, 5 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- SBI Holdings, Inc., una importante institución financiera de Japón, ha anunciado el establecimiento de un nuevo Joint Venture junto con PayKey de Israel, SBI PayKey Asia Co., Ltd, el cual apoyará las ventas y el lanzamiento al mercado de la unica Solución Bancaria que permite acceder a servicios financieros desde cualquier red social o aplicacion de mensajeria.

Examples of PayKey's solution, customized to banks all over the world. From left: Banco Davivienda (Colombia), ING (Poland), PhonePe (India) and Standard Chartered (Hong Kong).

Al adoptar la solución de PayKey, los bancos y las billeteras digitales podrán ofrecer a sus clientes la posibilidad de que ejecuten servicios financieros desde aplicaciones de mensajería y redes sociales que ya usan miles de millones de usuarios en todo el mundo. Más de 20 instituciones financieras en distintos países ya han implementado esta solución, y se espera que más lo hagan en el futuro cercano. En Japón, varias instituciones financieras ya están dando pasos para implementar la solución.

SBI PayKey permite a los bancos entregar a los usuarios una variedad de servicios financieros mediante chats cada día. Esto mejorará en gran medida la experiencia del usuario, particularmente los 'Milenials", y acelerará la transformación digital de las instituciones financieras. De cara al futuro, SBI PayKey planea cooperar con otras empresas del SBI Group para promover el uso de PayKey por empresas financieras y no financieras en el mercado japonés, y para acelerar el desarrollo de su negocio en Asia.

Yoshitaka Kitao, director representante, presidente y director ejecutivo de SBI Holdings, declaró lo siguiente:

"Creemos que PayKey es la mejor solución para posibilitar las transacciones de pago P2P (de persona a persona) en las aplicaciones de mensajería social, justo como si estuvieran chateando. También apoyará a instituciones financieras para que mejoren sus servicios y atraigan a generaciones más jóvenes. Esperamos que la nueva experiencia presentada por PayKey acelere la necesidad de la transición al neobanco en el mercado japonés".

Hayato Koeda, presidente y director ejecutivo de SBI PayKey Asia, declaró lo siguiente:

"El índice de uso de las aplicaciones bancarias en países asiáticos, entre ellos Japón, sigue siendo baja, y nos estamos quedando a la zaga en todo el mundo. Estamos seguros de que al asociarnos con PayKey, la solución única y probada en varios países, podremos ofrecer una experiencia de usuario mejorada a los consumidores en Japón y Asia e incrementar el índice de uso de las aplicaciones bancarias móviles".

Omer Paz, director de Operaciones de PayKey, agrega: "La asociación con SBI es fundamental para la introducción de PayKey en el mercado japonés, que está adoptando rápidamente nuevas tendencias en SNS (servicio de red social) y aplicaciones".

Acerca de PayKey

PayKey, con sede en Tel Aviv, Israel, permite a los bancos y las billeteras móviles ofrecer a sus clientes un acceso instantáneo a una variedad de servicios financieros, como pagos P2P, revisión de saldo, historial de cuenta y más, desde cualquier aplicación móvil, incluidas todas las aplicaciones sociales y de mensajería. Nuestra patentada Social Banking Solution™ (Solución Bancaria Social) crea una experiencia sin fricciones que impulsa la participación del cliente y mantiene los servicios siempre frente a los clientes.

La solución de PayKey se basa en un teclado de smartphone avanzado que trae un botón de servicio bancario de etiqueta blanca, que abre un menú de servicios, totalmente adaptado a las ofertas del proveedor del servicio. Esto mantiene los servicios frente al cliente, no importa lo que estén haciendo en sus teléfonos, lo cual ayuda a posicionar al proveedor del servicio como un líder en innovación.

PayKey ya presta servicio a más de 20 instituciones financieras en diversos países, entre ellas marcas internacionales como ING, Standard Chartered y HSBC. Para más información, visite: www.paykey.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1022949/PayKey_Solution.jpg

Para más información sobre este comunicado de prensa, contacte a:

Guy Talmi, director general de Mercadotecnia (CMO) de PayKey:

gtalmi@paykey.com

FUENTE PayKey

Related Links

https://paykey.com



SOURCE PayKey