Notre Dame Federal Credit Union se convierte en la primera y única cooperativa de crédito de Indiana que obtiene la distinción nacional Juntos Avanzamos

NOTRE DAME, Indiana, 17 de septiembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Notre Dame Federal Credit Union (Notre Dame FCU) anunció hoy que es la primera y única cooperativa de crédito de Indiana a la que se le ha otorgado la prestigiosa designación nacional Juntos Avanzamos por estar comprometida a atender y empoderar a los consumidores inmigrantes e hispanos.

"En nombre de la red de cooperativas de crédito Juntos Avanzamos, la federación felicita a Notre Dame Federal Credit Union por su liderazgo en la promoción de la inclusión financiera de la comunidad latina", declaró Pablo DeFilippi, vicepresidente sénior de Membresía y Participación de la Red de la Federación Nacional de Cooperativas de Crédito de Desarrollo Comunitario (National Federation of Community Development Credit Unions). "Nos complace anunciar que Notre Dame Federal Credit Union es la primera cooperativa de crédito del estado de Indiana que recibe la designación Juntos Avanzamos".

Thomas J. Gryp, presidente y CEO, comentó: "Esta distinción reconoce nuestro compromiso actual e histórico de ayudar a todos nuestros miembros-propietarios a 'avanzar juntos' utilizando herramientas de empoderamiento financiero que mejoran vidas".

Para obtener la designación Juntos Avanzamos, las cooperativas de crédito deben llenar una exhaustiva solicitud, que requiere información sobre qué productos y servicios la cooperativa de crédito ofrece para atender en específico las necesidades del mercado hispano, así como qué estrategias se utilizan para atender a este importante grupo demográfico.

Uno de estos programas mencionados fue el préstamo de oportunidad (Opportunity Loan), ofrecido por Notre Dame FCU desde 2009. El programa proporciona financiamiento a bajo costo para el pago de las tasas de inmigración relacionadas con la solicitud de la ciudadanía, la residencia permanente o las prórrogas en virtud de la Acción Diferida para Inmigrantes Menores (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA).

Esmi Rivera, responsable de Diversidad e Inclusión, expresó: "Recibir esta designación es un gran honor que no se alcanzó de la noche a la mañana. Me siento muy honrada y orgullosa de trabajar en una organización que apoya y ama a la comunidad y que no deja que las barreras culturales se interpongan en la senda del empoderamiento financiero. La misión de Notre Dame FCU es cambiar una vida cada día, y con nuestro compromiso, sumado a la ayuda del equipo de Juntos Avanzamos, crearemos verdaderamente un impacto extraordinario en nuestra comunidad".

Para festejar la designación, Notre Dame FCU estrenará una nueva campaña de marketing en el Día de la Ciudadanía nacional para celebrar Hacer más que solo hablar el idioma español. Además, en una fecha posterior de este año se realizará una actividad de presentación formal. Conozca más en www.notredamefcu.com/JuntosAvanzamos.

Acerca de Notre Dame Federal Credit Union

Notre Dame Federal Credit Union (Notre Dame FCU) es una cooperativa financiera sin fines de lucro. Con activos que superan los $600 millones y más de 57,000 miembros en todo el mundo, los dedicados socios (empleados) de Notre Dame FCU, con la ayuda de una amplia gama de servicios financieros, les proporcionan a los miembros una experiencia personalizada mediante las nueve convenientes sucursales de la cooperativa de crédito, su sucursal virtual (Shamrock Center) y su sólida plataforma de banca por Internet y aplicaciones móviles. Fundada en 1941, Notre Dame FCU ha crecido desde sus orígenes en el Edificio de la Administración de la Universidad de Notre Dame, y hoy presta servicios a más de 900 grupos afiliados. Visítenos en www.NotreDameFCU.com.

Acerca de Juntos Avanzamos

Juntos Avanzamos es una designación para las cooperativas de crédito que tienen el compromiso de atender y empoderar a los consumidores inmigrantes e hispanos, para ayudarlos a maniobrar por el sistema financiero de Estados Unidos y prestarles servicios financieros seguros, asequibles y relevantes. Las cooperativas de crédito con la designación Juntos Avanzamos emplean a líderes y personal bilingües y con competencia cultural, aceptan formas alternativas de identificación y tratan a todos sus miembros con respeto, independientemente del estado migratorio. La red Juntos Avanzamos crece con rapidez: en la actualidad abarca 85 cooperativas de crédito en 23 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia.

Conozca más sobre Juntos Avanzamos en www.cdcu.coop/juntosavanzamos.

