Noul, jeune entreprise de biotechnologie, publie son rapport de développement durable pour l'année 2021

Présentation des résultats obtenus et les améliorations apportées aux engagements économiques, sociaux et environnementaux

Réaffirmation de la volonté de l'entreprise de faire du développement durable sa philosophie de gestion depuis sa fondation

Rédaction sur la base des normes GRI et communication volontaire au système de divulgation électronique DART (Data Analysis, Retrieval and Transfer, analyse, extraction et transfert de données)

YONGIN, Corée du Sud, 8 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Noul Co., Ltd (376930.KR), une jeune entreprise de biotechnologie cotée au KOSDAQ, a publié son rapport de développement durable pour l'année 2021, qui présente les performances de l'entreprise en matière de développement durable. Ce rapport permet à Noul de passer en revue ses activités économiques, sociales et environnementales, d'en identifier la valeur et l'impact et d'en rendre compte aux parties prenantes chaque année. Ce rapport est le deuxième publié après 2020.

Noul est une jeune entreprise de biotechnologie qui développe et fabrique des plateformes de diagnostic de nouvelle génération. Son produit phare, miLab™ Diagnostic Platform, est une solution de diagnostic qui permet de réaliser des diagnostics sur place. De la préparation des échantillons à l'imagerie et à l'analyse par IA, miLab™ réalise les procédures de diagnostic microscopique qui sont reconnues comme la norme en matière de diagnostic sanguin sur une plateforme entièrement automatisée. Associé à une IA intégrée et à des cartouches NGSI brevetées, miLab™ fournit une analyse précise en 15 minutes à partir de seulement 5 μl de sang.

Le rapport de développement durable de Noul pour l'année 2021 a été rédigé conformément aux normes GRI. Compte tenu du développement rapide des produits et de la croissance interne de Noul, le rapport consacre de nombreuses pages à la présentation de l'entreprise et de ses produits. Le rapport comprend tout d'abord une présentation de l'entreprise et du produit, puis du système de mise en œuvre du développement durable et de sa gouvernance, et enfin des résultats majeurs. Il résume également de manière exhaustive les performances financières et non financières afin de les communiquer de manière transparente aux parties prenantes qui participent à la croissance de l'entreprise.

Noul a transmis ce rapport au système de divulgation électronique DART le 8 juillet pour informer les parties prenantes, y compris les investisseurs, des progrès et des améliorations en matière de développement durable de l'entreprise.

David Lim, PDG de Noul, a déclaré : « Comme le précisent nos statuts, notre politique de développement durable est au cœur de la gestion de notre organisation. Notre approche globale à moyen et long terme consiste à instaurer le développement durable dans l'ensemble de nos activités et de notre organisation au niveau du système de gestion, en apportant des améliorations régulières et nécessaires chaque année. Chaque année, nous rendons compte de manière transparente de nos performances en matière de développement durable aux parties prenantes, notamment les membres, les investisseurs, les clients et les partenaires qui ont participé à la mission de Noul depuis les premiers jours de sa création. Noul continuera à se consacrer à l'internalisation du développement durable, qui est la base d'une croissance solide et de performances exceptionnelles. »

Le Rapport de développement durable de Noul pour l'année 2021 est disponible au téléchargement sur le site Web de Noul .

#ESG #Rapport ESG #Environnemental Social Gouvernance #Développement durable #Rapport de développement durable #Noul #miLab

