Nouveau et radicalement différent - theScreener CIO

Le pionnier suisse de la recherche quantitative, theScreener, lance son nouveau service d'analyse financière haut de gamme pour les investisseurs professionnels. L'application web CIO innove de manière radicale.

NYON, Suisse, 6 mai 2020 /PRNewswire/ -- Depuis plus de 20 ans, les spécialistes de la recherche de theScreener développent avec succès des solutions qui permettent aux stratégistes, aux décideurs et aux conseillers dans le domaine de l'investissement de faire leur travail exigeant plus facilement et plus efficacement. Avec son produit principal, LAB, et la technologie d'interprétation des données sous-jacente, theScreener s'est imposé au niveau international comme un important fournisseur d'informations pour les gestionnaires d'actifs. Cela est dû notamment à ses succès à long terme, ainsi qu'à la clarté et à la transparence de son modèle multidimensionnel et multifactoriel.